Verstappen sanctionné après avoir juré en conférence de presse

Après avoir été convoqué par les commissaires du GP de Singapour 2024 de F1, Max Verstappen a été sanctionné d'une obligation d'effectuer des "activités d'intérêt général" pour avoir juré pendant la conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi sur le circuit de Marina Bay.

"La politique de la FIA est de s'assurer que le langage utilisé lors de ses forums publics, tels que les conférences de presse, respecte les normes généralement acceptées pour tous les publics et toutes les diffusions", peut-on lire dans la décision. "Cela vaut en particulier pour les déclarations faites par les participants aux Championnats du monde, qui sont donc des modèles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la discipline. Ce principe est clairement énoncé dans les règlements de la FIA et a été renforcé par des affaires précédentes portées devant les commissaires de la Formule 1, en particulier à Las Vegas en 2023."

"Les commissaires ont examiné la transcription de la conférence de presse de la FIA des pilotes du jeudi à Singapour et Max Verstappen, pilote de la voiture #1, a utilisé un langage pour décrire sa voiture lors de l'épreuve en Azerbaïdjan qui est généralement considéré comme 'grossier, impoli' ou 'offensant' et n'est pas considéré comme approprié pour la diffusion. Il s'agit d'une 'mauvaise conduite' telle que définie à l'article 20 du Code Sportif International et d'une violation de l'article 12.2.1 k .Les commissaires ont noté que le langage n'était pas dirigé contre une personne ou un groupe particulier."

"Lorsqu'il a été convoqué devant les commissaires, le pilote a expliqué qu'il avait appris à utiliser le mot en question de manière quotidienne, l'anglais n'étant pas sa langue maternelle. Bien que les commissaires acceptent que cela puisse être vrai, il est important que les modèles apprennent à faire attention lorsqu'ils s'expriment dans des forums publics, en particulier lorsqu'ils ne sont pas soumis à une pression particulière. Verstappen s'est excusé pour son comportement."

"Les commissaires notent que des amendes importantes ont été infligées pour un langage offensant ou dirigé vers des groupes spécifiques. Ce n'est pas le cas ici. Mais, comme ce sujet a déjà été soulevé et qu'il est bien connu des concurrents, les commissaires ont décidé d'ordonner une pénalité plus importante que précédemment et que Verstappen soit obligé d'accomplir des 'activités d'intérêt général' (Art. 12.4.1 d du Code Sportif International), en coordination avec le Secrétaire Général du Sport de la FIA."

La grossièreté en question a été prononcée quand Verstappen a été interrogé sur le fait que son équipier chez Red Bull, Sergio Pérez, avait connu un meilleur week-end que lui à Bakou : "Je ne sais pas", a-t-il répondu. "Des réglages différents. Dès que les qualifications ont commencé, je savais que la voiture était à chier."

L'intervention des officiels au lendemain de l'utilisation par Verstappen, en anglais dans le texte, du mot "fucked" est évidemment à remettre dans le contexte de l'interview exclusive donnée par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, à Motorsport.com, dans laquelle il indiquait vouloir s'attaquer aux grossièretés prononcées entre autres par les pilotes et diffusées en direct à la télévision.

Il a notamment déclaré à cette occasion : "Nous devons faire la différence entre notre sport, le sport automobile, et le rap. Nous ne sommes pas des rappeurs. Ils disent le mot qui commence par F [fuck] combien de fois par minute ? Nous ne faisons pas cela. Ils sont qui ils sont et nous sommes [qui nous sommes]."

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois ces dernières années que la FIA intervient sur le sujet, comme la décision y fait référence. L'an passé, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, et Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, avaient été officiellement avertis pour leurs mots à la suite de la conférence de presse de Las Vegas.