Vasseur et Wolff formellement avertis par la FIA

Convoqués par les commissaires du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui ont pris le relais de ceux de Las Vegas, Frédéric Vasseur et Toto Wolff ont été sommés de s'expliquer sur l'usage "d'un certain langage" en conférence de presse la semaine dernière.

Le directeur de Ferrari et celui de Mercedes ont tous les deux été reconnus coupables d'avoir enfreint l'article 12.2.1.f du Code Sportif International, qui interdit "tout propos, acte ou écrit qui porte un préjudice moral ou matériel à la FIA, à ses organes, à ses membres ou ses dirigeants, et plus généralement à l’intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA".

À l'issue de l'audience qui s'est déroulée jeudi après-midi dans le paddock de Yas Marina, tous les deux ont reçus un avertissement officiel de la FIA. Les commissaires précisent avoir entendu Frédéric Vasseur et Toto Wolff, et examiné le transcript de la conférence de presse du jeudi 16 novembre dernier, qui s'était déroulée dans la foulée des EL1 interrompus par le détachement d'une plaque d'égout à Las Vegas.

"Une infraction à l'article 12.2.1.f du Code Sportif International a été commise par le(s) directeur(s) d'équipe car le langage utilisé n'est pas en accord avec les valeurs défendues par la FIA", justifient les commissaires dans leur décision. "La FIA juge ce type de langage inacceptable à l'avenir, particulièrement quand il est utilisé par des personnalités publiques participant au sport et qui sont considérées par de nombreux adaptes, surtout les plus jeunes, comme des modèles. À l'avenir, la FIA ne tolérera pas l'utilisation d'un tel langage lors de rencontres de la FIA, de la part de n'importe quel acteur."

Pour Frédéric Vasseur comme pour Toto Wolff, les commissaires ont toutefois identifié ce qu'ils qualifient de "circonstances atténuantes", ce qui les a poussés à ne pas aller au-delà d'un avertissement.

Concernant le directeur de Ferrari, ils notent qu'il était "extrêmement contrarié et frustré par l'incident survenu lors des EL1, et qu'un tel langage de sa part est inhabituel". Quant au directeur de Mercedes, les commissaires précisent : "L'utilisation du langage en question était inhabituelle et a été provoquée par une interjection abrupte au cours de la conférence de presse, et ne peut donc pas être considérée comme typique de la part de ce directeur d'équipe".