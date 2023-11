Le programme du GP d'Abu Dhabi F1 2023

Dernière manche de la saison 2023 de Formule 1, le Grand Prix d'Abu Dhabi clôture pour la 12e fois de son histoire une saison du Championnat du monde.

Horaires et programme TV du GP d'Abu Dhabi 2023

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a trois heures de décalage avec Abu Dhabi.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 24 novembre

Essais Libres 1 10h30 - 11h30 Canal+ Sport

Essais Libres 2 14h00 - 15h00 Canal+ Sport

Samedi 25 novembre

Essais Libres 3 11h30 - 12h30 Canal+ Sport Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+ Sport Dimanche 26 novembre

Course 14h00 Canal+

Infos et palmarès du GP d'Abu Dhabi

Le circuit de Yas Marina est apparu au calendrier de la Formule 1 en 2009 et a, comme beaucoup d'autres pistes modernes, été dessiné par l'architecte Hermann Tilke. Depuis sa première saison, et à l'exception des campagnes 2011, 2012 et 2013, la piste accueille la manche de clôture des championnats. Le titre pilotes s'y est décidé à quatre reprises : en 2010, 2014, 2016 et 2021.

Ce sont d'ailleurs là les quatre éditions les plus mémorables de l'épreuve. En 2010, Fernando Alonso perdait le championnat sur un choix stratégique erroné et Sebastian Vettel y remportait la première de ses quatre couronnes mondiales. En 2014, Lewis Hamilton glanait sa seconde couronne, dans une finale aux points doublés, en dominant dès l'envol puis profitant des problèmes techniques de Nico Rosberg. En 2016, l'Allemand prenait sa revanche sur le Britannique en terminant second après une épreuve de force et en étant sacré Champion pour la seule fois de sa carrière avant de tirer sa révérence quelques jours plus tard. En 2021, enfin, le titre s'est joué dans le dernier tour en faveur de Max Verstappen après une série de décisions controversées de la direction de course qui ont conduit la FIA à reconnaître des erreurs dans la gestion de la fin du GP.

C'est une nouvelle version du tracé qui est empruntée depuis 2021, avec des changements dans le but de le rendre plus propice au spectacle. Désormais longue de 5,281 km et composée de 16 virages, la piste de Yas Marina débute par deux sections rapides où se situent les principales opportunités de dépassement, avant une section finale sinueuse et technique. L'épreuve se déroule au crépuscule, débutant en fin de journée et s'achevant de nuit. En course, il faudra boucler 58 tours, pour une distance totale de 306,298 km.

Les records du circuit de Yas Marina (version 2021)

Record de la pole Max Verstappen Red Bull 1'22"109 (moy. : 231,541 km/h) 2021 Meilleur tour en course Max Verstappen Red Bull 1'26"103

(moy. : 220,801 km/h) 2021

Les derniers polemen et vainqueurs à Yas Marina

Édition

Poleman Vainqueur 2022 Max Verstappen Max Verstappen 2021 Max Verstappen Max Verstappen 2020 Max Verstappen Max Verstappen 2019 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Nico Rosberg Nico Rosberg 2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton 2013 Mark Webber Sebastian Vettel

Météo à Abu Dhabi

Sans surprise, les conditions météo ne devraient pas poser de problèmes à Abu Dhabi où les soirées verront un ciel plutôt dégagé et des températures de 25°C.

Course suivante : Grand Prix de Bahreïn 2024 (29 février-2 mars)

Retrouvez le calendrier F1 2024 complet