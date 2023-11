Ferrari à 4 points de Mercedes : "La dynamique est en notre faveur"

Qui terminera deuxième du championnat constructeurs ? C'est sans aucun doute l'enjeu qui entretiendra le plus grand suspense la semaine prochaine à Yas Marina entre Mercedes et Ferrari. Car à l'issue du Grand Prix de Las Vegas, la Scuderia a repris 16 points d'un coup à l'écurie allemande et s'est rapprochée à seulement quatre unités au classement. Autant dire presque rien.

"Si l'on considère que l'on avait 60 points de retard sur eux il y a quelques courses, on est sur la bonne voie", lance Frédéric Vasseur. "Mais à Abu Dhabi, ce sera une autre histoire. Quatre points, c'est à la fois rien et beaucoup. Et encore une fois, je pense que l'on a été capables d'être performants à Monza, à Singapour, à Mexico et ce week-end, sur des circuits différents et dans des conditions météorologiques différentes, avec des composés différents. On peut être plus que motivés pour Abu Dhabi. La dynamique est en notre faveur, et on verra bien ce qui se passera."

Le directeur de Ferrari a beau concéder une légitime déception après la deuxième place de Charles Leclerc derrière Max Verstappen dans les rues de Las Vegas, il sait aussi que l'opération comptable est excellente et que la SF-23 a démontré un superbe rythme trois jours durant.

"On est un peu déçus de finir deuxième malgré tout, parce qu'on double trois fois la Red Bull dans la course", admet le Français au micro de Canal+. "Donc finir deuxième est un peu dommage. Mais je pense qu'on a montré tout le week-end un bon rythme. On a été capables de se battre devant en qualifs, même en course. On a peut-être été un peu trop prudents avec les pneus durs au début du relais, où on était un peu conservateurs."

"Mais dans l'ensemble, c'est quand même une super course pour nous, une super course pour la F1 avant tout, parce qu'il y a eu énormément de dépassements, beaucoup d'action. Tout le monde a critiqué Las Vegas, mais à la fin je pense que ça a été une super belle course."

Voici donc le patron des troupes de Maranello réconcilié avec la nouvelle épreuve du calendrier, même s'il a déjà assuré que l'amertume des événements de jeudi ne serait pas effacée. À ce titre, il tient d'ailleurs à souligner la force mentale de Carlos Sainz, qui malgré des vents contraires, y compris au départ de la course, a rapporté les points de la sixième place, qui pèsent forcément lourd dans la lutte face à Mercedes.

"Pour l'autre côté du garage, quand je vois Carlos et le début de week-end compliqué qu'on a eu : il se retrouve dans l'accrochage du premier tour, il est 20e, il remonte sixième, c'est aussi une super belle performance", insiste Frédéric Vasseur. "On aura le temps de discuter du reste la semaine prochaine, mais je pense que vu où on en était vendredi soir avec Carlos, il a fait, lui personnellement en tant que pilote, une super performance. Il est revenu un peu du fin fond de la mine. Moralement ça a été difficile pour lui. Je suis hyper fier de lui."