Leclerc sur l'incident du départ : "Verstappen s'est excusé"

"Quelle course !". Voilà comment Charles Leclerc a résumé, en sortant de sa monoplace, un Grand Prix de Las Vegas particulièrement animé, où trois pilotes se sont disputé la victoire. Un Grand Prix où le pilote Ferrari prenait le départ depuis la pole position mais n'a pas conservé la tête bien longtemps, puisque Max Verstappen s'est porté à sa hauteur au premier virage et a pris l'avantage en le tassant hors piste. Le Néerlandais a toutefois présenté ses excuses à son adversaire, et ce dernier ne lui en tient pas rigueur.

"On en a parlé", indique Leclerc à Canal+. "Sur le moment je n'étais pas content parce que, clairement, il a perdu le contrôle de la voiture et il m'a poussé. Après, il m'a dit qu'il était trop à l'intérieur, et il a perdu le grip, et il s'est excusé. C'est comme ça, il a pris la pénalité et il a payé sa pénalité. J'étais aussi dans une situation où j'ai beaucoup à perdre. Ils ont déjà gagné le championnat constructeurs et pilotes donc il n'avait pas grand-chose à perdre, donc j'ai écarté le plus possible. On a eu la chance qu'il n'y ait pas de contact."

Leclerc a toutefois repris l'avantage sur la piste, une pénalité de cinq secondes reléguant Verstappen derrière la Mercedes de George Russell. Une intervention de la voiture de sécurité au mauvais timing a toutefois coûté cher au Monégasque, qui est resté en piste avec des pneus durs ayant déjà parcouru cinq tours afin de ne pas se retrouver derrière un Sergio Pérez ayant touché le jackpot. Malgré une Ferrari plus compétitive, il n'avait ainsi pas l'avantage en matière de performance et n'est pas parvenu à résister au triple Champion du monde pour la victoire, à l'issue de belles batailles.

"C'est dommage, parce que je pense que sans Safety Car, on était vraiment dans une très bonne position pour gagner", estime Leclerc. "Malheureusement, avec le Safety Car tout le monde s'arrête, nous on reste avec des pneus durs de cinq tours, mais ça fait quand même pas mal de différence, parce que quand on les refroidit sous Safety Car, et qu'ensuite on repart, c'est très difficile de les remettre en route. On a réussi mais bon, c'était trop tard quand on a réussi. Après, honnêtement, quand je vois la course, ça fait mal de finir deuxième mais c'est une course de malades ! Et je suis vraiment content, autant de la voiture que de ma performance aujourd'hui."

Après un blocage de roue qui l'a vu sortir large au virage 12 et perdre la deuxième place, Leclerc était bien parti pour finir troisième, mais un dépassement d'exception sur Pérez – par l'intérieur au virage 14, alors qu'il avait une demi-seconde de retard avant ce freinage – lui a permis de récupérer cette deuxième position. C'était le symbole d'une course particulièrement animée, avec des luttes à couteaux tirés.

"C'était cool, c'était vraiment la partie la plus intéressante et qui m'a le plus plu", confie l'intéressé. "J'aimais bien aussi la première partie, où on était vraiment rapides avec les mediums, et où on a même fait plus de tours que les autres en gardant vraiment une très bonne performance. La fin aussi était cool, avec les dépassements, essayer de défendre avec des Red Bull qui avaient des pneus plus frais. J'ai vraiment tout donné. Vraiment, je suis surpris de cette piste. Quand j'avais vu le tracé, je m'étais dit que ça n'allait pas être une piste sympa à rouler, mais j'ai pris beaucoup de plaisir en qualifs et ça a fait une course de fous. Ça m'a vraiment plu."

Malgré cette performance convaincante, qui lui a valu d'être élu Pilote du Jour, Leclerc échoue pour la 12e fois d'affilée à transformer une pole position en victoire. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est ailleurs dans le contexte d'une Formule 1 qui a mis les petits plats dans les grands mais a rencontré des réticences à Las Vegas, le non-remboursement des fans après un jeudi soir catastrophique venant aggraver la situation. Cette course spectaculaire devrait aider à faire oublier ces soucis : "Je crois qu'on en avait besoin. Bien sûr, le week-end n'a pas commencé comme prévu, mais je suis ravi qu'il se soit terminé ainsi. Ce sport est absolument incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de meilleure course possible pour notre première course à Vegas."