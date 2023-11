Las Vegas offre un simple bon d'achat aux fans renvoyés à la maison

Le retour de la Formule 1 à Las Vegas ne s'est pas vraiment passé comme sur des roulettes après une soirée de jeudi perturbée par un problème de valve d'évacuation des eaux qui a causé des dégâts sur plusieurs F1. Les EL1 ont ainsi été interrompus au bout de huit minutes et, devant l'ampleur des vérifications et réparations à faire, ont été définitivement annulés.

Quant aux EL2, ils ont été repoussés de 2h30 par rapport au planning initialement prévu, débutant ainsi à 2h30 du matin vendredi, devant des tribunes vides puisque les fans ont dû être évacués de toutes les zones où ils étaient censés pouvoir se trouver. Dans un communiqué, la F1 a expliqué que ce sont tout simplement des raisons de durée légale du travail qui ont justifié cette évacuation, les différents personnels assurant la sécurité, le transport des fans ou encore l'accueil dans les hospitalités ne pouvant travailler au-delà de ce qui était initialement prévu.

"Nous avons tous assisté à des événements [...] qui ont été annulés en raison de facteurs tels que les conditions météorologiques ou des problèmes techniques. Ça arrive et nous espérons que les gens comprendront."

"Nous avons travaillé sans relâche pour ajuster nos plans en matière de personnel dans les domaines de la sécurité, du transport et de l'accueil afin de garantir que nous puissions fonctionner et servir les fans de la meilleure façon possible en cas de prolongation du programme de l'épreuve", ajoute le communiqué, cosigné par le PDG de la F1, Stefano Domenicali, et la responsable du GP de Las Vegas, Renee Wilm, en vue des deux jours restants de compétition.

"Nous savons que c'est décevant", peut-on également lire. "Nous espérons que nos fans comprendront, sur la base de cette explication, que nous avons dû trouver un équilibre entre de nombreux intérêts, notamment la sûreté et la sécurité de tous les participants et l'expérience des fans sur l'ensemble du week-end de course."

Au-delà du "ça arrive" qui a déjà pu étonner, ce qui a surtout fait tiquer dans la communication des instances, c'est bien la compensation offerte aux fans qui n'avaient qu'un billet pour la soirée de jeudi : en effet, alors qu'ils n'ont vu en tout et pour tout que huit minutes de roulage avant de devoir partir ou d'être évacués, ce ne sont ni des excuses, ni un remboursement qu'ils ont trouvé, mais bien un bon d'achat de 200 dollars à dépenser au Las Vegas Grand Prix Official Shop, "pour [les] remercier de [leur] soutien" précise un message envoyé aux détenteurs d'un billet pour la seule journée de jeudi.

"Il n'y a pas de plus grande priorité lors d'une course de Formule 1 que la sécurité des pilotes, des fans et du personnel", peut-on lire dans ce message. "Suite à l'incident de la nuit dernière impliquant un couvercle de valve d'eau, le Grand Prix de Las Vegas, la F1 et la FIA ont dû prendre la décision difficile de fermer les zones réservées aux fans avant le début des essais libres 2."

"Nous apprécions votre patience pendant que nous remédiions à la situation. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère. Pour vous remercier de votre soutien, nous vous offrons un bon d'achat de 200 dollars dans la boutique officielle du Grand Prix de Las Vegas. Après une séance d'essais complète et réussie, nous sommes impatients d'offrir à tous un week-end de course sûr et divertissant."

Aucune compensation n'est prévue à ce stade pour les détenteurs de billets couvrant les trois jours qui ont également été impactés par les événements de jeudi.