EL3 - Russell meilleur temps avant le drapeau rouge

Après une soirée de jeudi (très) agitée, des EL1 annulés au bout de huit minutes et finalement une séance d'EL2 courue en pleine nuit et devant des tribunes vides, le Grand Prix de Las Vegas reprend ce vendredi soir dans le Nevada, avec espérons-le moins d'imprévus. Piste sèche, 17°C dans l'air, 19°C au sol, voilà les conditions au moment de débuter l'ultime séance d'essais libres de ce GP.

Il est à noter que la FIA a annoncé que la zone DRS du Strip, située entre les virages 13 et 14, avait été agrandie de 50 mètres afin d'améliorer les opportunités de dépassement. Elle démarre donc désormais à 870 mètres du virage 14 contre 820 jusqu'ici.

Si plusieurs pilotes sortent en piste, notamment chez McLaren, il faut attendre un peu plus de six minutes pour voir les premiers chronos être signés, même s'ils demeurent assez loin des marques réalisées en EL2. Valtteri Bottas et les Ferrari s'échangent d'abord le meilleur temps, avant que les hommes de la Scuderia, tous deux en mediums, ne produisent des efforts intéressants avec 1'36"5 pour Charles Leclerc et 1'35"939 pour Carlos Sainz.

Plusieurs petits épisodes sont à signaler entre Kevin Magnussen et Leclerc, lesquels culminent après 20 minutes de séance avec une passe d'armes étonnamment âpre dans la section où est située la Sphère, aux virages 7-8-9. Le Monégasque va par la suite améliorer le meilleur temps, en 1'35"908, toujours en mediums.

Chaussé des tendres et peu avant la mi-séance, Sergio Pérez va réaliser 1'35"146, soit le meilleur temps du week-end jusqu'ici. Cette première place ne va pas tenir très longtemps, puisque Max Verstappen fait mieux d'une demi-seconde, en 1'34"653 (tendres). À ce stade de la séance et alors que certains gros bras n'ont pas encore monté les tendres, seul Alexander Albon parvient à rester dans la même seconde que les Red Bull, avec des chronos à 0"985 puis 0"871 du triple Champion du monde.

À une vingtaine de minutes de la fin, plusieurs écuries passent à nouveau les pneus tendres. Cela permet à George Russell de prendre la première position, en 1'34"585, alors que Logan Sargeant se rapproche à 0"060, Albon à 0"141 et Fernando Alonso à 0"203. Mais Oscar Piastri chamboule encore la hiérarchie, avec 1'34"491, alors que dans un tour lancé très performant, Verstappen commet une erreur au virage 12 et doit tirer tout droit dans l'échappatoire.

Ce leadership de l'Australien ne dure pas très longtemps puisque Russell améliore nettement, en bénéficiant au passage d'une très belle aspiration d'une McLaren : il signe 1'34"093. La drapeau jaune est toutefois brandi après un contact d'Albon avec le mur au virage 5 qui endommage clairement la roue arrière gauche.

Le pneu déchape peu après, juste devant Verstappen, pour aller finir sa course appuyé contre un mur. Après quelques hectomètres parcourus, le Thaïlandais immobilise sa FW45 près d'une échappatoire. Le drapeau rouge est déployé, et la direction de course annonce rapidement que la séance ne reprendra pas.

