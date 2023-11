EL2 - Leclerc leader au bout de la nuit

Après une séance d'Essais Libres 1 définitivement interrompue par une valve d'évacuation des eaux récalcitrante, c'est bien plus tard que prévu, à 2h30, qu'a été lancée une séance d'Essais Libres 2 prolongée pour atteindre 90 minutes. Sans spectateurs, ceux-ci ayant été priés par les autorités de rentrer chez eux à cette heure tardive de la nuit. Côté météo, il faisait 13°C dans l'air et 15°C au sol.

Il a évidemment suffi de quelques minutes pour que la référence de Charles Leclerc en EL1 (1'40"909) soit battue, avec Carlos Sainz en 1'39"891 au volant d'une monoplace réparée mais sous le coup d'une pénalité imminente, en dépit de la dérogation demandée par Ferrari. Leclerc est immédiatement allé une seconde plus vite en 1'38"917, et les chronos ont continué de descendre, Max Verstappen signant quelques instants plus tard un 1'38"209 avec les mediums. Le Néerlandais devançait Leclerc d'un dixième, puis Alexander Albon et Sainz de trois dixièmes après la première salve de chronos. Sergio Pérez et Lewis Hamilton étaient les seuls autres pilotes à moins d'une seconde de la référence.

Alors que Verstappen commettait une rare erreur avec un tout-droit (et il n'était pas le seul), l'adhérence de la piste était clairement meilleure et Sainz a pris la tête du classement en 1'36"984. Leclerc a ensuite pris le relais au sommet de la hiérarchie, auteur d'un temps de 1'36"660... quasiment rejoint par Hamilton en 1'36"663. À la mi-séance, Albon semblait confirmer la bonne forme de la Williams à un souffle des deux leaders : il a tourné en 1'36"688. Sainz était également à moins d'un dixième de la référence ; George Russell, Verstappen, Fernando Alonso et Sergio Pérez complétaient le top 8, le Mexicain relégué à une grosse demi-seconde. Tous étaient en tendres.

Alonso a ensuite pris le meilleur temps en 1'36"657, trois millièmes devant Leclerc, six devant Hamilton. Avec la Williams d'Albon à 0"031 et la Red Bull de Pérez, désormais à 0"053, cinq constructeurs se tenaient en cinq centièmes à peine aux avant-postes !

Cela n'a pas duré au fur et à mesure que les performances s'amélioraient encore et encore sur cette piste toute neuve, et pas de peu : Leclerc a surenchéri avec un tour en 1'35"696, avant d'enfoncer le clou en 1'35"265. Étrangement, plus personne ne s'en est rapproché par la suite, et il a conclu la séance avec une demi-seconde d'avance sur les deux Espagnols du plateau, Sainz et Alonso. Pérez, Bottas et Verstappen complétaient le top 6 à moins d'une seconde du leader, suivis par Hülkenberg, Stroll, Hamilton et Albon.

Deux pilotes ont vu leur séance plus ou moins écourtée. Lando Norris, victime d'un problème de refoidissement, a dû attendre près de 25 minutes pour pouvoir prendre la piste. Nico Hülkenberg, lui, est rentré au garage à 25 minutes de la fin et y a passé dix minutes... en raison d'une envie pressante.

Le drapeau à damier a en tout cas été agité moins d'une heure avant le crépuscule astronomique, et le paddock aura le temps de voir ces premières lueurs du jour, avec les données à éplucher pour les écuries ainsi que le briefing des pilotes...

Grand Prix de Las Vegas - Essais Libres 2