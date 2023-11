Vasseur sur l'incident "inacceptable" avec Sainz : "Ça va coûter une fortune"

C'est au bout de quelques minutes seulement que la première séance d'essais libres du Grand Prix de Las Vegas inaugural a été interrompue. Une valve d'évacuation des eaux s'est descellée et a été percutée de plein fouet par la Ferrari de Carlos Sainz, dont le châssis a été irrémédiablement endommagé – jusqu'à son baquet ! L'Alpine d'Esteban Ocon a également subi des dégâts requérant un changement de châssis, tandis que l'Alfa Romeo de Zhou Guanyu a elle aussi été touchée.

Directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur est furieux face aux coûts non négligeables engendrés par un tel incident. "La situation est que nous avons complètement endommagé la monocoque, le moteur, la batterie. Et je trouve ça tout simplement inacceptable", se désole le Français. "C'est très dur pour nous. Ça va nous coûter une fortune. La séance de Carlos est foutue en l'air. Nous n'allons certainement pas participer aux EL2, il faut changer le châssis. OK, le spectacle est le spectacle, et tout se passe bien, mais je trouve ça tout simplement inacceptable pour la F1 aujourd'hui."

"Ça, ce sont des dégâts matériels", ajoute-t-il au micro de Canal+. "Je pense qu'on a plus été choqués par le fait que Carlos avait du mal à respirer après l'accident dans la voiture. Je pense qu'il a été surpris plus qu'autre chose. Rétrospectivement, on s'est fait un peu peur avec ce qui aurait pu se passer de plus sérieux."

La Formule 1 a mis les petits plats dans les grands pour son retour à Las Vegas, avec un premier Grand Prix dans les rues de la capitale du jeu et de la débauche : les événements promotionnels se sont multipliés, mais la piste n'a pour sa part été prête qu'au dernier moment. "Il n'y a pas besoin de tout mélanger", tempère Vasseur. "Je pense que le spectacle est génial et je suis très content de ce qu'a fait Liberty autour de la course. Et je pense que c'est un énorme pas en avant pour la Formule 1. Il faut séparer le spectacle du côté sportif, et le spectacle est génial. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'il n'est pas nécessaire de faire le travail du côté sportif."

Carlos Sainz (Ferrari) après l'incident

PDG de McLaren Racing, Zak Brown se refuse à critiquer la manière dont la Formule 1 – qui est également le promoteur de ce Grand Prix – a organisé l'événement. "Quand il y a un incident à n'importe quel moment, il faut d'abord le résoudre, puis analyser pour savoir comment ça s'est passé, qu'il s'agisse d'un problème sur la piste ou d'un souci avec la voiture, quoi que ce soit", estime l'Américain.

"Je pense qu'il serait injuste et prématuré de juger que des étapes ont été sautées. C'est déjà arrivé par le passé. Je ne pense pas que ce soit parce que les efforts n'ont pas été consentis ou parce que des étapes ont été sautées. Ils se sont juste trompés, d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, nous devons juste nous concentrer sur le fait de résoudre ça. Je suis sûr que c'était un problème d'ingénierie qu'ils vont résoudre."

Propos recueillis par Filip Cleeren