Les EL2 du GP de Las Vegas auront bien lieu ce matin

Le Grand Prix de Las Vegas n'a pas démarré sous les meilleurs auspices ce jeudi soir dans le Nevada et ce vendredi matin en France. En effet, alors que les premiers tours de roue étaient effectués par les Formule 1 sur la piste urbaine dès 20h30, heure locale, un drapeau jaune puis un drapeau rouge ont été brandis au bout de quelques minutes. La cause ? Une valve d'évacuation des eaux qui avait été délogée de son emplacement et s'était retrouvée en plein milieu de la piste.

Plusieurs monoplaces ont subi des dégâts liés à ce problème, mais c'est bien la Ferrari de Carlos Sainz qui a été la plus touchée. L'Espagnol a percuté de plein fouet la valve, qui a grandement endommagé la SF-23 frappée du #55. Des informations recueillies par Motorsport.com sur place font état d'importants dommages au niveau de la cellule de survie et du baquet du pilote, qui s'en est par chance tiré indemne ; Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia, a plus tard révélé que "le moteur [et] la batterie" avaient notamment été endommagés.

Dès la découverte de ce problème et l'interruption définitive des EL1 en conséquence, la FIA et les équipes du circuit de Las Vegas ont inspecté les différentes valves, avec une quarantaine de bouches du même type disséminées sur le tracé de 6,2 km. C'est apparemment le béton autour de la valve en question qui a cédé lors du passage des monoplaces, rendant inopérant le scellé pratiqué pour la maintenir enfoncée.

Dans ces conditions, la direction de course a dans un premier temps repoussé le début des Essais Libres 2, prévus à minuit heure locale et 9h00 en France, afin que le travail sur le circuit puisse être mené à bien. Finalement, peu avant 1h du matin au Nevada, il a été annoncé via un communiqué de la FIA que la séance débuterait à 2h (soit 11h en France) et durerait 90 minutes au lieu de 60.