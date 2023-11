Wolff : L'incident des EL1 "n'entache pas la réputation" de la F1

La Formule 1 a fait du premier Grand Prix de Las Vegas le plus grand événement de sa saison, avec une promotion sans précédent et de nombreux événements organisés en amont et en marge du roulage en piste. La première séance d'essais libres s'est toutefois achevée très prématurément lorsqu'une valve d'évacuation des eaux s'est descellée et a été percutée de plein fouet par la Ferrari de Carlos Sainz, dont le châssis, l'unité de puissance et même le baquet ont été endommagés. L'Alpine d'Esteban Ocon a également subi des dégâts requérant de changer le châssis, tandis que l'Alfa Romeo de Zhou Guanyu a elle aussi été touchée.

Survenu dans un contexte où les préparatifs de la piste n'ont été finalisés qu'au dernier moment, cet incident était forcément un point de discussion majeur lors de la conférence de presse des directeurs d'équipe, qui a eu lieu après la séance. Cependant, les team principals n'étaient pas forcément enclins à critiquer la Formule 1, qui est non seulement le championnat mais aussi le promoteur de ce Grand Prix en particulier.

"Ça n'entache pas la réputation [de la F1], ce n'est rien", affirme Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1. "On est jeudi soir, une séance d'Essais Libres 1 est annulée. Ils vont regarder les bouches d'égout et plus personne n'en parlera demain matin."

Interrompu par Jonathan McEvoy du Daily Mail, qui n'était pas d'accord, Wolff a vertement rétorqué : "C'est complètement ridicule. Comment oses-tu essayer de critiquer un événement qui élève le niveau dans tous les domaines ? Et tu parles d'une putain de bouche d'égout qui s'est détachée. C'est déjà arrivé par le passé. Ce n'est rien. Félicitez les gens qui ont organisé ce Grand Prix, qui ont rendu ce sport plus grand que jamais. Liberty a fait un travail génial, et ce n'est pas parce qu'une bouche d'égout s'est détachée en EL1 qu'il faudrait se plaindre."

"La voiture est cassée, c'est vraiment dommage. Pour Carlos, ça aurait pu être dangereux, alors entre la FIA et le circuit, tout le monde doit analyser comment on peut s'assurer que ça ne se reproduise pas. Mais dire que la réputation de la F1 est entachée un jeudi soir ? Personne ne regarde ça sur le fuseau horaire européen, de toute façon. Franchement…"