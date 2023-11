Ricciardo sur la pénalité de Sainz : "Ce n'est pas juste"

Carlos Sainz a connu une bien vilaine mésaventure lors de cette première journée du Grand Prix de Las Vegas. Sur cette piste urbaine où les préparatifs se sont terminés à la dernière minute, l'Ibère a percuté une valve d'évacuation des eaux qui a fortement endommagé sa monoplace, comme celle de plusieurs pilotes derrière lui dans une moindre mesure.

En effet, la Ferrari de Sainz a été particulièrement touchée : des dégâts majeurs étaient à déplorer sur le châssis, la cellule de survie, le baquet du pilote, mais aussi le moteur à combustion interne, la batterie et l'unité de contrôle électronique – des pièces soumises aux strictes restrictions sur l'unité de puissance.

Si la Scuderia s'en tient pour l'instant à des éléments déjà utilisés en ce qui concerne le moteur et l'unité de contrôle électronique, Sainz avait besoin d'une nouvelle batterie, dépassant son quota annuel. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, l'écurie a demandé une dérogation pour l'en équiper sans pénalité, laquelle a été refusée par les commissaires en vertu du règlement. L'Espagnol reculera donc de dix places de pénalité sur la grille de départ, ce que Daniel Ricciardo déplore.

"Ce n'est pas juste. C'est un peu comme le Brésil, où ils s'en sont tenus au règlement pour Oscar et moi", déclare celui qui avait repris la course avec un tour de retard après le drapeau rouge à São Paulo. "Là, on se dirait qu'ils feraient preuve de bon sens, alors non, je ne suis pas d'accord. Pas du tout."

Des tribunes vides en EL2

Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

Les réparations nécessaires pour sécuriser la piste après cet incident ont pris des heures, et la deuxième séance d'essais libres n'a été lancée qu'à 2h30, heure locale, s'achevant à 4h au lieu de 1h du matin. Les fans, qui n'avaient eu droit qu'à huit minutes de roulage en EL1, ont été priés de partir par la police avant les EL2, "en raison de la tardiveté de l'horaire et de préoccupations logistiques concernant la sécurité de la circulation des fans et des employés pour sortir du circuit", selon un communiqué des organisateurs du Grand Prix.

Était-ce une bonne idée de tenir cette heure et demie d'essais devant des tribunes vides ? Daniel Ricciardo est partagé. "Je ne sais pas", répond le pilote AlphaTauri. "Forcément, maintenant qu'on a fait une séance, ça paraît davantage valoir le coup. Mais à 1h30, ça ne paraissait pas valoir le coup. Tout le monde se disait : faisons ça demain. Mais je ne connais évidemment pas les tenants et aboutissants de la disponibilité de la piste. Ce n'est pas un circuit conventionnel, alors ce n'est pas comme si on pouvait débarquer ici demain matin."

"La problématique des tribunes… j'ai entendu dire qu'ils avaient été évacués à 2h. C'est chiant, évidemment. Mais j'imagine que si on n'avait pas fait les EL2, ils auraient probablement été supprimés, et on aurait juste fait les EL3. Alors au moins comme ça, peut-être que les fans ont au moins pu regarder à la télé. On essaie d'être positif, mais c'est évidemment une situation difficile, et je n'ai pas non plus envie de chier sur la F1. C'est la première fois ici, c'est un projet énorme, des choses sont malheureusement arrivées et personne ne le voulait, mais j'imagine qu'ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient."

"Bref, on est tous dans le même bateau. On va essayer de faire en sorte que tout ça marche. Bien sûr, il est tard, et tout le monde est sûrement un peu grincheux. Mais au moins, on a roulé."

Propos recueillis par Mandy Curi