Ferrari doit "payer le prix fort", Sainz ne comprend pas

En colère à Las Vegas devant les événements qui se sont déroulés lors de la première séance d'essais libres et ont eu des répercussions sur la suite de la journée, Frédéric Vasseur peine toujours à comprendre. Victime d'une plaque d'égout qui s'est détachée sur son passage, Carlos Sainz a vu sa Ferrari être sérieusement endommagée en EL1, nécessitant un changement de châssis mais aussi un remplacement de l'unité de puissance et de la boîte de vitesses. En dépit des circonstances, les commissaires n'ont pas eu d'autre possibilité réglementaire que de sanctionner le pilote espagnol d'une pénalité de dix places sur la grille de départ.

Dans la foulée des EL1, et avant une deuxième séance qui s'est finalement déroulée au beau milieu de la nuit après une intervention menée par la FIA sur toutes les plaques d'égout, Frédéric Vasseur avait déjà jugé la situation "inacceptable", évoquant notamment l'impact financier de celle-ci. La pénalité qui fait suite ne fait qu'accentuer l'incompréhension, alors que le Français a tenté de plaider sa cause devant les commissaires, en vain.

"Bien sûr, j'y suis allé et j'ai discuté avec eux", confirme-t-il. "C'est un sentiment étrange pour nous, parce que tout d'abord, je ne crois pas que l'on ait fait quelque chose de mal. On doit payer le prix fort pour ça. Et en plus, il y a la pénalité, et quand on sait qu'on se bat [pour la deuxième place] au championnat, dix places c'est énorme. OK, on doit essayer d'éviter d'y penser et faire le travail nécessaire pour revenir. On a un bon rythme, on doit se concentrer sur les qualifications puis sur le fait de faire une bonne course. On n'a pas le temps d'en discuter."

Interrogé sur un éventuel soutien des écuries, Frédéric Vasseur a estimé que la question ne devait pas se poser ainsi. "Je ne pense pas que ça pourrait être une décision des équipes, qu'elles pourraient dire qu'on nous autorise à faire ceci ou cela", tranche-t-il. "Maintenant, si demain quelqu'un pousse dans un autre sens, ce sera une autre histoire."

Ce qui a plombé la situation de Ferrari, c'est le besoin de remplacer l'unité de puissance car, paradoxalement, la règle pour le châssis a pu être contournée, ce qui explique d'ailleurs l'absence de pénalité chez Alpine pour Esteban Ocon, qui a connu un cas de figure similaire. "C'est une bonne blague aussi", déplore Frédéric Vasseur. "On n'est pas autorisé à changer de châssis dans la même journée. Mais ils nous ont dit que passé minuit, ça voulait dire que l'on n'était plus dans la même journée !".

Carlos Sainz, lui, se montre perplexe devant ce qu'il subit : "Honnêtement, je ne comprends pas et je pense qu'une dérogation à la règle aurait dû être envisagée compte tenu de ce qui s'est passé, mais on devra faire avec". Un sentiment d'injustice que partage par exemple Daniel Ricciardo.

Désormais focalisé sur la suite du week-end, Fréderic Vasseur peut au moins se réjouir d'avoir vu Charles Leclerc signer le meilleur chrono des EL2 devant Carlos Sainz.

"On sait que c'est un peu comme Monaco ou Bakou, c'est un long week-end, et on doit mettre en place la performance sur le week-end", précise-t-il. "Il ne s'agit pas juste d'être rapide en EL1, mais c'est mieux de l'être. On sait qu'il y aura du graining, mais jusqu'ici tout va bien. La piste s'améliorera davantage que sur un circuit normal, et il faudra donc anticiper quel sera son état pour samedi."

Propos recueillis par Adam Cooper