Ocon assure n'avoir pas bien entendu la consigne d'Alpine

C'est le soulagement qui pouvait se lire sur le visage d'Esteban Ocon au sortir du cockpit après le Grand Prix de Las Vegas. Le Français, auteur d'une course impeccable et opportuniste, s'est offert une quatrième place "inespérée" après s'être élancé du 16e rang sur la grille.

Au lendemain d'une séance de qualifications de laquelle il était ressorti frustré, accusant le coup après une nouvelle déconvenue et ce qu'il ressentait comme un manque persistant de réussite, le résultat de ce dimanche inverse la tendance de façon spectaculaire, s'appuyant notamment sur les huit places gagnées dès le premier tour grâce aux différents incidents dans le peloton.

"Ça fait du bien", a-t-il reconnu au micro de Canal+. "Je pense que ça fait quatre, cinq courses, depuis Singapour qu'on n'a pas trop de réussite. Aujourd'hui on a pu montrer qu'on a toujours la vitesse, on fait toujours les choses bien, et il fallait seulement que les planètes s'alignent. Aujourd'hui elles se sont alignées. Ça fait plaisir. Je pense que remonter de si loin était quand même inespéré. Aujourd'hui on l'a fait et ça fait plaisir. "

Le vainqueur du GP de Hongrie 2021 a révélé que l'une des clés de sa course avait été la gestion pneumatique, assurant qu'Alpine avait rapidement mis le doigt au cours du week-end sur la solution pour éviter d'user prématurément le train avant. "C'était chaud mais en fait, depuis les EL2 on a bien compris comment éviter de dégrader ces pneus avant, donc on a réussi à mettre ça en place pour la course, et toute la course on avait des pneus plus frais, plus neufs qu'à peu près tout le monde."

Esteban Ocon a été l'un des grands bénéficiaires des incidents du premier virage.

"Il y a certaines voitures qui se sont écroulées, pas nous. Ça a été une bonne chose, ça a été notre force. Je pense que ce week-end, on a été très forts, que ce soit en qualifs ou en course, sur la gestion des pneus, sur comment les mettre en température ou les garder en vie. Aujourd'hui c'est une course solide."

De cette course solide pour le Normand ressortira évidemment la passe d'armes avec son équipier Pierre Gasly aux 33e et 34e tours, qui lui permettait alors de s'emparer de la cinquième position avant l'arrêt d'Oscar Piastri. Une bataille qui a eu lieu alors même qu'Alpine avait envoyé un message à Ocon lui demandant de "maintenir sa position" ("hold position", en anglais), au moment précis où il lançait son attaque sur Gasly dans la ligne droite de départ/arrivée.

S'expliquant sur cette situation, Ocon a déclaré : "J'étais en train de batailler avec Pierre, j'ai entendu 'Position', j'ai continué à faire ce que je faisais. Si l'équipe m'avait demandé de redonner la place après, je l'aurais redonnée, ça n'aurait pas été un souci. Le truc c'est que voilà, en pleine bataille, alors que je suis en train de doubler, j'ai entendu 'Position', je ne savais pas qu'il y avait 'Hold' avant, mais on aurait réglé la chose juste après si l'équipe m'avait redemandé de laisser passer Pierre."

"C'était ce qu'il fallait faire, Esteban a eu raison, Pierre ne s'est pas plaint d'ailleurs."

Interrogé sur le sujet par Canal+, le directeur par intérim d'Alpine, Bruno Famin, estime que son pilote a de toute façon eu raison de passer outre : "Oui, très bien. Finalement un peu d'initiative de la part des pilotes, parfois ça ne fait pas de mal. C'était ce qu'il fallait faire, Esteban a eu raison, Pierre ne s'est pas plaint d'ailleurs. Esteban avait un meilleur rythme à ce moment-là, donc il n'y a pas d'histoire là-dessus."

Concernant la course, le dirigeant français a ajouté : "C'était compliqué, on s'en doutait un peu dans la gestion des pneus. Esteban a su très, très bien faire. Il a été super opportuniste au départ quand il a gagné huit places d'un coup. Après il a fait une gestion absolument remarquable des pneus, ce que Pierre a eu plus de mal à faire, donc il l'a payé en fin de course."