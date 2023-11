Course - Verstappen pénalisé et abîmé mais vainqueur à Las Vegas !

Des couacs embarrassants, du show à outrance et, aussi, au milieu de tout ça, un peu de sport : voilà le cocktail que la Formule 1 a offert pour le retour de Las Vegas au calendrier, plus de 40 ans après une première expérience oubliable. Restait à conclure, avec son plat de résistance, l'un des Grands Prix les plus attendus et mis en avant de ces dernières années.

La pole position de ce premier GP de Las Vegas (le précédent passage de la F1 dans la cité du jeu ayant été effectué sous l'appellation de "GP du Caesars Palace") est revenue à Charles Leclerc, qui devance sur la grille Max Verstappen. George Russell et Pierre Gasly composent ensuite la deuxième ligne, devant une troisième ligne 100% Williams. Victime du désormais fameux incident des EL1, Carlos Sainz a été relégué en 12e place par une pénalité, concluant un quatuor de pilotes hors de position avec Fernando Alonso 9e, Lewis Hamilton 10e et Sergio Pérez 11e.

Au moment d'entamer le tour de formation, la majorité des pilotes ont fait le choix des pneus mediums (jaunes) pour débuter, à l'unique exception dans le top 16 de Hamilton, qui part en durs (blancs) comme Zhou Guanyu et Oscar Piastri. Lance Stroll et Yuki Tsunoda, sur la dernière ligne, ont fait le choix des tendres (rouges).

Verstappen sort Leclerc au départ

Max Verstappen a forcé Charles Leclerc à sortir de piste au virage 1.

Au départ, Verstappen parvient à se porter à hauteur de Leclerc mais tire droit hors piste pour défendre sa position, forçant son adversaire à sortir de piste également. Le Néerlandais prend les commandes alors que derrière, Fernando Alonso, commettant une erreur au freinage, part en tête-à-queue en milieu de peloton, créant un peu de chaos dans lequel est pris Valtteri Bottas. Sainz part également à la faute, après avoir touché Hamilton, ce dernier ayant d'ailleurs perdu pas mal de positions en évitant ses deux anciens équipiers.

La Virtual Safety Car est déployée pour retirer les débris du virage 1 alors que Leclerc se plaint de la manœuvre de Verstappen. Les deux hommes de tête sont suivis par Russell, Gasly, Albon et Sargeant. Alonso et Bottas sont passés par les stands en raison de dégâts.

Norris dans le mur au virage 11

Au moment où la course reprend, Lando Norris est victime d'un assez gros accident au virage 11 après avoir perdu le contrôle de sa McLaren au milieu de la courbe, visiblement victime d'un décrochage sur une bosse. La course est immédiatement neutralisée par un Safety Car, le Britannique semble indemne mais doit passer par le centre médical puis un hôpital pour des examens de contrôle. Plusieurs pilotes en profitent pour passer par les stands.

Le restart, à la fin du sixième tour, voit Verstappen surprendre Leclerc et se détacher rapidement. Le Néerlandais est finalement pénalisé de cinq secondes par les commissaires pour sa manœuvre du premier virage. Hamilton réalise à ce moment-là un dépassement de Tsunoda sur l'extérieur au virage 2.

Le début de course est échevelé, notamment dans la seconde partie de peloton où Pérez ainsi que les Aston Martin et Sainz sont aux prises avec des pilotes moins rapides. Dans le top 10, Sargeant semble en difficulté et perd progressivement pied.

Leclerc dépasse Verstappen à la régulière

Le plus intéressant se passe toutefois plus haut puisque Leclerc est revenu sur les talons de Verstappen et lui met la pression au 16e tour. Et le Monégasque le dépasse au virage 14. Le triple Champion du monde passe alors au stand, en observant sa pénalité de cinq secondes, c'est un tour après Russell qui se retrouve devant lui.

Dans la lutte pour la septième place, Hamilton s'attaque à Piastri au virage 14 mais un léger contact entre les deux hommes entraîne une crevaison rapide à l'avant pour l'Australien, qui rentre directement au stand. Pour Hamilton, victime d'un problème moins spectaculaire à l'arrière droit, la situation se manifeste progressivement mais il doit laisser passer une grande partie du peloton avant de rentrer à son tour, pour repartir avant-dernier.

Ayant poursuivi son premier relais jusqu'au 21e tour, Leclerc est appelé au stand. Après un arrêt moyen, il ressort troisième, derrière Pérez et Stroll mais devant Sainz, Alonso, Russell et Verstappen. Le pilote Mercedes passe le double Champion du monde au 22e tour, vite suivi par la Red Bull frappée du #1.

Verstappen au contact avec Russell

Sainz est la prochaine cible des deux hommes et il est passé par le duo sur le Strip au 24e tour. Au 25e tour, le Néerlandais attaque Russell au virage 12 mais les deux hommes se touchent, avec des dégâts clairs sur la Mercedes. Verstappen passe, mais l'aileron avant de sa Red Bull est endommagé également. Le Safety Car est déployé pour retirer les débris. Les commissaires se saisissent du contact et décident de pénaliser Russell de cinq secondes. Pérez fait partie des pilotes qui profitent de cette neutralisation pour s'arrêter, en conservant la seconde place.

La course reprend au 29e tour. Leclerc parvient à conserver la tête, mais Pérez est rapidement menaçant. Derrière eux, Piastri prend l'avantage sur Gasly ; Verstappen clôture le top 5. Le Néerlandais n'a pas à attendre très longtemps pour passer l'Alpine une fois le DRS autorisé. Ce même DRS permet à Pérez de mettre encore plus de pression sur Leclerc.

Au 32e des 50 tours, Pérez prend les commandes au virage 14 avec l'aide du DRS avant de vite creuser un écart d'une seconde. Verstappen ne tarde pas à doubler Piastri pour remonter sur le podium provisoire, lui aussi au freinage du virage 14 un tour plus tard. Alpine offre alors une superbe lutte entre Gasly et Ocon, ce dernier prenant finalement l'avantage et la cinquième place, alors que son écurie venait de lui indiquer de maintenir les positions.

Verstappen retrouve la tête du GP

Leclerc parvient à surprendre Pérez et à retrouver la tête au virage 14 dans le 35e tour. Le Mexicain, un peu hors du coup dans le virage 12, est ensuite dépassé par son équipier sur le Strip lors de la boucle suivante. Verstappen dispose alors rapidement d'une chance de retrouver la tête et ne la laisse pas filer, même si Leclerc tente de résister au freinage du virage 14.

La lutte pour les points est très serrée et Albon, qui devançait un groupe composé de Russell, Sainz, Alonso et Hamilton, finit par céder dans les grandes largeurs au 40e tour, tombant en quelques virage de la 8e position à la 12e. Devant, Verstappen parvient, malgré une RB19 abîmée, à creuser l'écart sur un Leclerc qui est toujours sous pression de Pérez. Le pilote Ferrari commet une erreur au freinage du virage 12 du 44e passage, manque de finir sa course dans les Tecpro et laisse le Mexicain passer.

Gasly rapporte un problème de batterie et perd des positions sur Stroll puis Russell. Piastri, quatrième, finit par passer par les stands. Gasly perd ensuite encore deux positions, face à Alonso puis Hamilton, le Britannique ayant tenté un intérieur osé au virage 17. Le septuple Champion du monde dépasse l'Aston Martin au DRS sur le Strip, au 46e tour, pour prendre la huitième position.

Alors que Hülkenberg et Tsunoda abandonnent successivement en se rangeant dans l'échappatoire du virage 14, Leclerc demeure sur les talons de Pérez. Russell prend l'avantage sur Stroll pour la cinquième place.

Dans le dernier tour, Leclerc parvient à attaquer Pérez et à le dépasser au virage 14 ! Pendant que Verstappen s'empare de la victoire, Leclerc signe la seconde place devant Pérez. Russell, passé devant Ocon dans le dernier tour, est toutefois rétrogradé au huitième rang. C'est donc Stroll qui complète le top 5.

Grand Prix de Las Vegas