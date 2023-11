Gasly sorti du top 10 par un problème de graining

Alors qu'il a passé une grande partie des 50 tours de course dans le top 5, la 11e place finale de Pierre Gasly constitue un résultat très décevant pour le pilote Alpine. Tout s'est finalement joué dans l'ultime relais, quand il s'est retrouvé en proie à du graining et est devenu une cible facile pour ses rivaux dans un peloton auparavant regroupé par le Safety Car.

"Bien sûr très déçu, parce qu'on espérait – surtout après un bon départ, on était dans le bon groupe devant avec les voitures de tête – beaucoup plus", a-t-il déclaré au micro de Canal+. "Après, malheureusement, j'ai eu du graining avec les pneus durs ; c'était impossible, on n'avait aucune vitesse, j'arrivais pas à tourner, j'avais beaucoup de sous-virage, pas de traction. C'est sûr que c'est frustrant, parce qu'il y avait clairement une opportunité à aller chercher aujourd'hui."

Il fait toutefois contre mauvaise fortune bon cœur en soulignant le résultat de son équipier Esteban Ocon, quatrième de l'épreuve : "Ça ne l'a pas fait pour moi, ça l'a fait pour Esteban, donc il y a beaucoup de positif. On fait une très bonne qualif en tant qu'équipe hier, on fait une bonne course aujourd'hui, on voit que ça peut marcher. Il va falloir prendre ce positif, essayer de comprendre ce qu'on a eu avec les pneus, et y retourner la semaine prochaine."

Interrogé sur la bataille avec Ocon lors des 33e et 34e tours, Gasly a jugé que malgré sa défense qui a un temps retardé l'échéance, il était "impossible" d'espérer garder l'autre A523 derrière lui : "Je savais bien qu'il y avait une opportunité à la clé, on savait qu'il y avait cette 4e place, peut-être 3e place à aller chercher".

"J'ai essayé de défendre au maximum pour essayer d'aller chercher un beau résultat, mais malheureusement c'était mission impossible. C'est comme ça. Comme je l'ai dit, il y a du positif à tirer de ce week-end. C'est sûr que c'est frustrant de mon côté après un très bon samedi, mais on va travailler et revenir plus fort la semaine prochaine."

Concernant le spectacle en course sur le tracé de Las Vegas pour ce retour de la F1 dans la cité du jeu, il a déclaré : "Je pense qu'il faudra voir de l'extérieur. De l'intérieur il y a beaucoup de bagarres. Après, aujourd'hui c'était un peu une course sur la défensive, je passais mon temps à devoir défendre mes positions, donc ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus fun. Mais je pense qu'il y a eu un beau spectacle du point de vue des spectateurs."

Quant au directeur par intérim d'Alpine, Bruno Famin, il a ajouté pour Canal+ : "C'était compliqué, on s'en doutait un peu dans la gestion des pneus. Esteban a su très, très bien faire. Il a été super opportuniste au départ quand il a gagné huit places d'un coup. Après il a fait une gestion absolument remarquable des pneus, ce que Pierre a eu plus de mal à faire, donc il l'a payé en fin de course."

"Il y a eu pas mal de graining, qui est apparu à peu près au milieu du stint sur les pneus avant. Il a fallu gérer après, mais on était trop tard dans le stint pour envisager un second arrêt, où on était sûr de tout perdre. Il a donc fallu gérer jusqu'au bout et malheureusement ça n'a pas payé."