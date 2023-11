Vasseur et Wolff convoqués par la FIA pour des propos tenus à Las Vegas

Fait très inhabituel, Frédéric Vasseur et Toto Wolff sont convoqués chez les commissaires à Abu Dhabi ! Le directeur de la Scuderia Ferrari et celui de Mercedes vont devoir s'expliquer à la demande de la FIA, qui les accuse d'avoir "utilisé un certain langage" lors de la conférence de presse des directeurs d'équipe, jeudi 16 novembre à Las Vegas.

Les convocations précisent que les commissaires du Grand Prix de Las Vegas ont transféré le dossier à ceux qui siègent ce week-end au Grand Prix d'Abu Dhabi, car il n'ont pas eu la possibilité de convoquer Frédéric Vasseur et Toto Wolff le dimanche matin après la course dans le Nevada.

L'incident survenu lors de la conférence de presse a été relevé par le Délégué Média de la FIA, ce qui a provoqué la convocation d'une audience des deux patrons pour qu'ils s'expliquent. Cette conférence s'était tenue dans un contexte très particulier et tendu à Las Vegas, puisque dans la foulée de la première séance d'essais libres, interrompue définitivement après seulement dix minutes de roulage en raison du détachement d'une plaque d'égout.

Alors que la suite du week-end, et notamment le roulage en EL2, n'était pas encore défini à ce stade, Frédéric Vasseur avait surtout manifesté une vive colère en dénonçant une situation "inacceptable" puisque la Ferrari de Carlos Sainz avait été détruite par la plaque d'égout, impliquant de sérieuses conséquences financières mais aussi sportives, avec une pénalité de 10 places sur la grille pour utilisation d'un nouvel élément moteur.

La FIA soupçonne Frédéric Vasseur et Toto Wolff d'avoir enfreint l'article 12.2.1.f du Code Sportif International, qui interdit "tout propos, acte ou écrit qui porte un préjudice moral ou matériel à la FIA, à ses organes, à ses membres ou ses dirigeants, et plus généralement à l’intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA".

Frédéric Vasseur et Toto Wolff sont convoqués à 17h à Abu Dhabi, soit 14h en France. L'utilisation du mot "fucked-up" lorsque le Français a décrit les EL1 de Las Vegas, et du mot "fucking" lorsque l'Autrichien a parlé de la plaque d'égout, leur serait reprochée. "Ça va nous coûter une fortune. La séance de Carlos est foutue en l'air", avait commenté Frédéric Vasseur, avant que Toto Wolff ne réponde un peu plus tard à une question : "Tu parles d'une putain de bouche d'égout qui s'est détachée. C'est déjà arrivé par le passé. Ce n'est rien."