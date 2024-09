Martín surpris que Bagnaia et lui soient "un cran devant"

Pecco Bagnaia et Jorge Martín ont affiché leur supériorité au cours des Essais au GP d'Émilie-Romagne ce vendredi. L'Italien a eu le dernier mot mais son rival pour le titre mondial a été privé d'une dernière chance en raison d'une chute. Il a néanmoins pris la deuxième place, devant Marc Márquez et Enea Bastianini, tous deux légèrement décrochés. Un duel avec Bagnaia semble donc se profiler ce week-end...

"On verra demain", a tempéré Martín, constatant néanmoins le léger avantage que lui et Bagnaia ont sur la concurrence : "On peut être rapide maintenant, mais ce qui est important, c'est de l'être en qualifications et en course. Pour le moment, Pecco et moi, nous sommes un cran devant. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'Enea et Marc seraient [plus proches], comme dans le test, mais les conditions ont semblé un peu bizarres."

Martín a été rapide sur un tour comme dans les relais longs ce vendredi, mais il se satisfait surtout d'un meilleur comportement de sa moto en rythme de qualifications : "Les sensations étaient super bonnes. J'ai déjà amélioré mon chrono par rapport à il y a deux semaines, c'est important. Dans le test, je me suis beaucoup concentré sur le time attack et ça a fonctionné. C'était le principal objectif. On allait plus vite même si je pense qu'il y avait un peu moins d'adhérence qu'il y a deux semaines donc c'est sûr qu'on sera très rapides demain."

"Je sentais que le pneu arrière poussait vers l'avant [lors du premier week-end de course]", a-t-il ajouté. "Avec le niveau de grip que l'on a ici, disons que j'ai du mal à utiliser mon potentiel à 100% dans le time attack, mais on a plutôt bien résolu ça. Je pense qu'on a été vraiment bons aujourd'hui, même si je suis tombé à la fin. J'ai fait deux très bons chronos et le rythme de course était également fantastique. J'ai fait un 1'30"8 avec un medium donc je peux m'estimer satisfait."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La chute qui a mis fin à la journée de Jorge Martín ne vient pas véritablement ternir le bilan. L'Espagnol assure ne rien avoir modifié dans son pilotage, mais il suivait Franco Morbidelli et pense que les perturbations aérodynamiques ont eu une influence sur le comportement de sa Ducati.

"En fait, je suis juste tombé parce que j'ai fait exactement la même chose qu'au tour précédent. J'avais la même vitesse, j'ai freiné de la même façon. Je pense que le problème était que je suivais Morbidelli. On est vraiment à la limite et un changement aérodynamique, d'appui ou quoi que ce soit a beaucoup modifié l'équilibre de la moto."