Zarco : "Mine de rien, je suis plus rapide qu'avec la Ducati"

Honda n'est pas encore en mesure de se battre dans la première moitié de classement mais Johann Zarco s'en rapproche. Vendredi à Misano, le pilote LCR est même passé à moins d'un dixièmes de la qualification en Q1, grâce à une moto qui se comporte mieux maintenant qu'elle est équipée des différentes nouveautés apparues lors du test de la semaine dernière.

"Ce que l'on a testé le lundi après Misano 1 était positif pour les sensations", a souligné Zarco, légèrement frustré d'être passé à côté du top 10 : "J'étais un peu déçu de ne pas avoir un petit plus pour le time attack. [Vendredi], le time attack a mieux fonctionné. On a encore dû confirmer ces changements sur la moto, d'autant qu'on ne peut pas avoir deux motos identiques en ce moment, donc il faut un peu économiser les pièces."

"Quand j'ai commencé à pouvoir utiliser ces pièces, le chrono est mieux venu", a-t-il relevé. "À la fin, je m'arrache, il y a peut-être moyen de faire un truc plus parfait, disons. Je me suis bien arraché, ça roule déjà plus vite que l'autre fois. [Je ne suis] pas très loin de la Q2, ce n'est que du positif. Sur le coup, j'ai toujours les boules de me dire que je me suis arraché pour faire 12e et que j'ai raté la Q2, mais dans des conditions constantes et avec tout le monde qui gère bien, on s'est rapprochés. Ça reste bon."

Tellement bon que le 1'31"250 réalisé vendredi est 0"535 plus rapide que le chrono fait par Zarco il y a un an à Misano avec la meilleure machine du plateau, même si les comparaisons sont difficiles puisque les pilotes enchaînent une deuxième course consécutive sur ce circuit ce week-end : "Mine de rien, je roule plus vite qu'avec la Ducati l'an dernier. Moi, sur cette piste, j'ai quand même réussi à débloquer des choses."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avec deux places restant à prendre pour la Q2 alors que le Français a été le deuxième plus rapide derrière les pilotes du top 10 vendredi, l'espoir d'atteindre cette deuxième partie des qualifications ce samedi matin est réel. Les nouveautés apparues sur la Honda l'aident particulièrement dans les tours rapides.

"Ce carénage et ce changement sur le châssis ont apporté de meilleures sensations, ils ont donné la possibilité de faire un chrono avec moins d'efforts. Quand tu fais un effort supplémentaire, c'est pour faire mieux. J'étais déçu de manquer la Q2 parce qu'avec toute l'énergie que j'ai pu donnée, je me suis dit 'OK, je suis 12e mais j'ai dépensé mon énergie pour rien'."

"Au moins, on a de meilleures informations, on comprend aussi mieux la direction dans laquelle on devrait aller pour le prototype qu'ils veulent apporter à Valence. Concernant la Q1, il semble ne pas y avoir de très grands noms, ce qui apporte l'espoir d'entrer en Q2."

Des progrès dans plusieurs domaines

La Honda reste perfectible, en particulier dans les phases d'accélération, mais Zarco sent que le nouveau châssis permet de "glisser un peu moins de l'arrière" tandis que le carénage apporte un meilleur turning : "Ça va ensemble. Quand la moto tourne mieux, tu glisses moins."

"[Le carénage] aide beaucoup dans le virage 11, qui est rapide", a-t-il détaillé. "On se sent plus en sécurité et c'est très bon pour être calme sur la moto. Je pense que ça aide aussi à tourner plus vite. Dans le virage rapide, c'est là que l'on voit le plus de différence dans les données."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les Honda étaient également équipées d'un nouveau bras oscillant, que Zarco juge positif bien que le retard de la marque reste conséquent : "Je l'ai utilisé, ça fait partie [des nouveautés]. Cela m'apporte des sensations légèrement meilleures. Si je peux parler en dixièmes, ça apporte trois dixièmes, mais quand on est à 1"8, on sent qu'on a besoin d'un peu plus !"

Aucun progrès n'a été accompli dans la gestion électronique de l'accélérateur mais pour Zarco, ce n'est pas là que ce se situe le problème : "Je ne pense pas que le principal défaut soit à ce niveau-là. Pour moi, c'est très mécanique et une manière de pouvoir placer cette puissance. Là, même s'il y a du mieux, en sortie de virage, une fois que la moto est calée, on prend dix ou 20 mètres, et c'est beaucoup."

"Je sens que quelque chose de mécanique ne nous permet pas encore d'avoir une bonne accélération, on perd trop de mètres à l'accélération", a-t-il résumé.