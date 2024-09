Johann Zarco se projette jusqu'en 2027 avec Honda

Il y a un an, quand Ducati ne proposait qu'une saison de contrat à Johann Zarco en MotoGP pour le faire ensuite passer en WorldSBK, le Français a préféré abandonner la meilleure moto du plateau pour poursuivre l'aventure aussi longtemps que possible en catégorie reine, ce qui est passé par un contrat de deux ans avec LCR, et même une troisième campagne en option. Si cette dernière venait à être activée, Zarco s'engagerait jusqu'en 2026... mais il voit déjà plus loin.

Sa Honda est actuellement distancée et malgré les concessions, qui offrent plus de latitude dans le développement, le constructeur peine à remonter la pente. Zarco ne cache pas les difficultés de la situation actuelle et que s'il accepte de la vivre, c'est parce qu'il voit une perspective de progrès, qui dépasse cependant son engagement actuel. Il fixe pour lointaine échéance la saison 2027, qui verra l'application d'un nouveau règlement en MotoGP. L'occasion d'une remise à plat totale qui pourrait favoriser Honda selon le pilote LCR, en réduisant la place accordée à l'aérodynamique.

"Il est encore tôt [pour voir des progrès]", a expliqué Zarco. "J'espère vraiment que nous aurons une moto performante l'an prochain parce qu'en tant que pilote, même si le défi du développement et d'essayer d'être performant est sympa, ne pas avoir les résultats crée parfois des problèmes dans la tête, quand tu ne peux pas analyser si tu es performant ou pas, parce que le résultat n'est pas parlant."

"J'espère que l'on aura des progrès l'an prochain, mais dans l'ensemble, avec ce que je sens sur la moto, toutes ces discussions sur le carénage et toutes ces évolutions, en repassant à quelque chose de plus 'normal' en 2027, j'aimerais faire partie de ce développement et courir en 2027 pour voir si cette moto retrouvera l'avantage qu'elle avait auparavant."

"Avec ce que je sens sur le châssis et dans le comportement de la moto, je suis sûr qu'ils ont des connaissances que les autres n'ont pas, mais qui sont perturbées par tous ces ailerons actuellement."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ces derniers mois, Zarco a vu sa moto évoluer parfois drastiquement, sans que cela ne modifie réellement son comportement en piste. Il y voit un paradoxe à la fois rassurant, dans le sens où Honda parvient à conserver le caractère de sa moto, mais aussi désolant à un moment où la marque a besoin de faire un bond en avant dans la hiérarchie.

"C'est la force mais aussi un peu la faiblesse de Honda : ce que l'on essaie est très différent dans la conception et la mécanique, mais que ce soit noir ou blanc, les deux choses peuvent être positives. C'est une qualité de travail de pouvoir reproduire les mêmes sensations, mais c'est dommage en ce moment, quand on a peut-être besoin de plus gros progrès, d'une plus grosse différence."

"J'ai été très impressionné de pouvoir sentir quelque chose de légèrement différent avec une pièce totalement différente. On verra mais cela nous donne de l'espoir pour continuer à pousser et aller de l'avant."

Le travail de développement a évolué des dernières semaines avec le départ d'Alex Baumgärtel, cofondateur de Kalex, concepteur de châssis impliqué en Moto2. Honda se repose désormais sur ses propres infrastructures, ce qui n'inquiète pas Zarco : "Je ne veux pas dire ce qui a changé sur la moto mais ils y travaillent. Que ce soit avec Kalex ou pas, ils ont les ingénieurs pour ça."