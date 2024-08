Le cofondateur de Kalex ne travaille plus pour Honda

Lors du premier test de pré-saison, début février à Sepang, le technicien allemand Alex Baumgärtel avait été aperçu vêtu aux couleurs du HRC. Le constructeur avait précisé à l'époque que le cofondateur de Kalex rejoignait son programme en tant que consultant technique, sous le statut de prestataire. Or, six mois plus tard, les relations entre les deux parties sont rompues.

On ignore pour le moment si cette rupture va se traduire par la fin complète de la collaboration de Kalex avec Honda, pour qui la marque allemande a produit différents éléments au cours des deux dernières années. Principal fournisseur des châssis de la grille Moto2, Kalex avait été approché pour la première fois par Honda en 2022, à l'époque pour un bras oscillant en aluminium. Leur collaboration s'est renforcée l'an dernier lorsque le HRC a passé commande d'un châssis complet pour la RC213V pilotée à l'époque par Marc Márquez et Joan Mir.

Malgré toute l'agitation suscitée par ce partenariat, essentiellement alimentée par la symbolique de voir Honda faire appel à un fournisseur externe et européen pour une pièce aussi importante que le châssis, l'accueil des pilotes n'avait pas été exceptionnel, au point que Márquez avait choisi d'écarter cet élément peu de temps après l'avoir testé.

D'après les informations de Motorsport.com, cela fait plusieurs Grands Prix qu'Alex Baumgärtel a cessé de travailler pour Honda. Le manque de compréhension entre leurs deux méthodes de travail en est à l'origine, symbole du fossé existant entre la façon dont le département technique de Honda travaille et l'approche plus européenne qui s'est répandue ces derniers temps en MotoGP.

Honda a passé plusieurs mois à réfléchir à la manière de faire évoluer sa moto, après l'affirmation de l'ascendant très net pris par Ducati et, plus largement, la régression des machines japonaises. Alors que l'une des principales faiblesses de la RC213V reste son manque d'accélération et de motricité, un paramètre qui dépend à la fois de l'unité de puissance et du châssis, le constructeur a modifié la nature de son moteur en cours de saison et continue de le peaufiner en vue de l'année prochaine. Des nouveautés plus conséquentes sont attendues lors du prochain test collectif qui aura lieu dans une dizaine de jours à Misano.

Côté humain, Honda a jusqu'à présent affiché une certaine réticence à l'idée de s'ouvrir au recrutement de techniciens européens, contrairement à Yamaha qui a attiré quelques grands noms ces derniers mois. Longtemps critiqué pour son immobilisme, le HRC a néanmoins opéré un changement important en recrutant Ken Kawauchi, venu de Suzuki, puis en remplaçant son directeur technique général. Prochainement, c'est Fabiano Sterlacchini, ancien membre éminent de Ducati puis directeur technique de KTM, qui pourrait faire son entrée au HRC, marquant cette fois un important changement d'approche.