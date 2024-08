Mir et Zarco saluent les risques pris par Honda

Honda a souvent payé un certain conservatisme ces dernières saisons, une approche fréquemment associée à la mentalité japonaise, mais le constructeur se montre plus aventureux cette année. Cela s'est vu avec différentes spécifications du moteur depuis le début de la saison, une liberté permise par les concessions et qui s'est concrétisée par une énième configuration au Red Bull Ring.

Même si la gain a été faible, Joan Mir se félicite que Honda ait apporté cette nouvelle configuration du moteur au plus vite, sans passer par un long processus de tests et de vérifications en tous genres.

"Par le passé, il aurait probablement fallu plus de temps pour le tester avant de l'apporter à l'équipe Repsol mais actuellement, on est assez pressés pour progresser, ils l'ont apporté", a souligné le Champion du monde 2020. "Je dis souvent qu'on est dans la situation pour faire ces choses donc c'est bien."

"On peut se permettre de prendre ces risques parce qu'on ne joue aucun championnat", a ajouté Mir. "Pour moi, ça a beaucoup de sens de faire ça."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco voit aussi Honda redoubler d'efforts pour faire évoluer sa moto. Les nouveautés ont rarement donné satisfaction au cours des derniers mois mais il juge que les comparaisons avec le développement effectué par Ducati, marque en pleine réussite, ont leurs limites puisque les deux entités ne sont pas confrontées aux mêmes problématiques.

"C'est une philosophie différente", a expliqué le pilote LCR. "Ducati a testé beaucoup de choses par le passé mais depuis trois ans, tout fonctionne. On dirait qu'ils apportent des nouveautés mais ils ont une base qui fonctionne très bien. Quand on a une base, on peut tout apporter dessus, tout fonctionne. Actuellement, le point faible de Honda est la base. Tant qu'on ne crée pas une vraie base, on peut tout tester, sur une mauvaise base ce sera mauvais."

"C'est pour ça qu'ils essaient beaucoup de choses, peut-être moins visibles que ce que Ducati ou KTM font, que ce que font les marques européennes, mais ils n'arrêtent jamais. Quand on le voit de près, tout le travail effectué est impressionnant."