Concessions : Zarco ne devrait plus participer aux tests en 2024

Yamaha et Honda exploitent autant que possible les avantages offerts par les concessions cette année, à commencer par les tests supplémentaires avec les pilotes titulaires. Les deux marques étaient ainsi en piste à Misano cette semaine. Yamaha a aligné Fabio Quartararo et Álex Rins, ainsi qu'Andrea Dovizioso, le pilote d'essais Cal Crutchlow étant sur la touche en raison d'une blessure. Chez Honda, seule l'équipe officielle était représentée.

Si les tests sont en théorie illimités, le nombre de pneus à disposition, également fixé par le règlement, pose certaines contraintes. Dès l'entame du championnat, Johann Zarco prévenait qu'il participerait très peu à ces séances d'essais et la seule séance à laquelle il a été convié a été organisée au Mugello au mois de mai. Le Français pense qu'il n'aura plus l'occasion de participer au développement de la Honda dans ces tests avant la fin de la saison, hormis lors de la journée réunissant tout le plateau après le GP de Saint-Marin.

"Je pense que je n'en aurai aucun", a déclaré Zarco. "Juste à Misano, mais ça sera le test officiel. Avec cinq motos et les limites de pneus, il faut choisir quel pilote on fait rouler. Ce sont plus les pilotes d'usine parce que si on essaie de faire rouler les cinq pilotes, en comptant Stefan [Bradl, le pilote d'essais de Honda], on ne peut faire que deux journées de tests. C'est peut-être mieux de tester beaucoup de choses avec un pilote que de faire rouler les cinq et tout brûler en deux jours."

"C'est pour ça que je n'ai pas plus de tests. Pour la fin de la saison, ce n'est pas mauvais parce que je suis content de garder l'énergie pour les courses outre-mer."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans une saison bien remplie, au milieu de laquelle Zarco a ajouté une participation (et un succès) aux 8 Heures de Suzuka cet été, ne pas alourdir le programme est finalement bienvenu, surtout que les pilotes s'apprêtent à enchaîner huit courses en dix semaines à partir du GP d'Aragón.

"Je ne me sens pas plus fatigué parce que je n'ai pas plus de tests. Je n'ai fait que deux jours de plus en Malaisie en début d'année, ce qui était utile parce que quand la saison reprend, on est content d'avoir deux jours de plus, et j'ai eu une journée au Mugello. Me concernant, pour LCR, on n'est pas fatigué par les tests supplémentaires."