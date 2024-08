La KTM expérimentale d'Espargaró donne satisfaction malgré des soucis

La participation de Pol Espargaró au Grand Prix d'Autriche était surtout destinée à une évaluation d'une moto totalement différente. Les nouveautés les plus visibles étaient aérodynamiques, avec une plaque profilée placée sur le bras oscillant et un petit aileron sur le sommet de cette pièce, mais la marque autrichienne avait aussi une nouvelle configuration d'échappement et un nouveau moteur à tester.

"Toute la moto a des spécifications différentes", a expliqué Espargaró. "On ne peut pas mettre un nouveau moteur dans le même châssis, ou un nouvel aéro avec les mêmes réglages. Il faut tout changer. Maintenant, les motos sont super compliquées et à chaque fois qu'on met un aileron et qu'on fait un ajustement sur la moto, un autre élément est influencé. Il faut plus ou moins tout changer sur la moto."

"Les sensations sont très, très bonnes", s'est-il félicité. "On est ici parce qu'on sentait que dans les tests, on était suffisamment performants pour nous battre avec les leaders. C'est pour ça qu'on roule ici. À chaque fois que l'on fait une course, c'est parce qu'il y a un but. On a senti que pendant les tests, on était très, très rapides, dans le rythme de course et les time attacks. On sent que cette moto a un gros potentiel donc on voulait la confronter aux autres, parce que tout change pendant un week-end de course, afin de voir les vraies performances."

Des gains particulièrement visibles sur un tour

Avant de se rendre sur cette course, Espargaró avait en effet cumulé des centaines de tours à Spielberg au guidon de cette moto, et KTM voulait évaluer toutes ces pièces dans le contexte d'une course. Concernant les spectaculaires nouveautés à l'arrière de sa moto, le Catalan a préféré ne pas trop donner de détails : "Ça a un effet sur la roue arrière, dans certains domaines."

Espargaró a néanmoins précisé que les objectifs étaient d'améliorer le freinage et la motricité avec sa nouvelle moto, sans chercher de gain particulier en vitesse de pointe. Dans l'ensemble, sa KTM a donné satisfaction au Red Bull Ring.

"Oui, il y a des signaux, par exemple sur un tour, qui disent que c'est clairement meilleur, plus rapide. Je pense que j'étais le plus rapide [chez KTM] sur un tour. Je n'ai pas pu le montrer mais j'avais le matériel pour être le plus rapide, le chrono idéal était très rapide. Il y a déjà quelque chose d'intéressant, en prenant en compte le fait que Jack [Miller], Brad [Binder], Pedro [Acosta] et Augusto [Fernández] devraient être au moins trois dixièmes plus rapides que moi."

Pol Espargaró Photo de: KTM Images

"Ça veut dire que la moto a de bonnes performances quand l'adhérence est bonne. Quand l'adhérence diminue, on a quelques problèmes inattendus mais malgré ça, on a eu une très bonne accélération quand la moto est relevée par exemple, alors que les autres avaient du mal. On a eu des points négatifs mais je suis content des résultats. On va continuer, Dani [Pedrosa] va faire des tests à Misano, on va continuer à développer la moto pour les gars. On verra."

"La moto est plus performante", a insisté Espargaró. "Avoir eu la possibilité d'être le plus rapide dans le time attack, sans la vitesse et le talent de Brad, Pedro, Jack et Augusto, ça veut dire beaucoup. Normalement, ils sont trois ou quatre dixièmes plus rapides que moi."

Espargaró a en revanche reconnu que les gains en sortie de virage n'étaient pas aussi importants qu'espéré : "Je sens que sur l'angle, on n'a pas la motricité comme les Ducati. Mais dans l'équipe d'usine, Brad se plaignait de ça, Pedro se plaignait de ça, et je crois qu'Aleix [Espargaró] a fini juste quatre secondes devant moi après le podium [du sprint]. C'est sûr qu'il n'accélérait pas comme les Ducati. Sinon, le reste était bon, c'était bien à analyser."

Des conditions très différentes des tests

Rouler dans un contexte de course était très utile, les conditions étant différentes des tests lors desquels Espargaró roule seul, sans la gomme Pirelli déposée par les catégories Moto3 et Moto2 avant la course du MotoGP, et surtout sans autres pilotes, le comportement d'une moto étant très différent dans le sillage d'une autre. Espargaró a ainsi été "choqué" par les blocages de l'avant en suivant ses rivaux.

"Le problème, c'est que c'est très dur à comprendre dans une course. Par exemple, [samedi] la pression du pneu avant est devenue très élevée, beaucoup plus que la normale, 0,5 bar de plus que ce qu'il faudrait, et c'est énorme. Quand ça se passe comme ça, même si la moto est meilleure au freinage, on ne le sent pas parce que l'avant se bloque, il ne s'arrête pas donc ça n'aide pas. Dans les tests, on est seuls et on peut vraiment comparer des motos."

"Quand on a des informations, bonnes ou mauvaises, elles sont toujours intéressantes à analyser", a ajouté Espargaró. "C'est sûr que l'on veut être plus performants mais je pense que [dimanche], Aprilia voulait être plus performant, KTM voulait être plus performant, Yamaha et Honda voulaient être plus performants, par rapport à Ducati. On a fait tous les tours, on a pris beaucoup de données, on a testé beaucoup de choses."

"On a eu de gros problèmes sur deux motos vendredi, donc samedi et dimanche on n'avait plus qu'une moto, et on n'a fait aucune erreur en n'ayant qu'une seule moto. Les essais ont été très bons donc je suis content de ça. On retient le positif."

Pol Espargaró Photo de: KTM Images

Espargaró a en effet eu des soucis sur les moteurs de ses deux machines au cours de la première journée d'essais, jamais rencontrés lors des tests effectués au cours des semaines précédant la course : "Sincèrement, les problèmes auxquels on été confrontés [le vendredi], après avoir fait tant de tours pendant les tests, c'était de la malchance. C'est la réalité."

"On ne s'attendait pas à ces problèmes et on était choqués quand ils sont arrivés parce que ça aurait pu arriver pendant les tests mais ça n'a pas été le cas. Je ne pense pas que cela se reproduira. Si on garde cette moto pour l'an prochain, ça ne se reproduira pas, mais c'est bon à savoir. C'est bien que ça arrive comme ça."

"On a fait 350 tours, on a été plus rapides que le record de Pecco [vendredi], et rien ne s'est passé [lors des tests]", a souligne Espargaró. "Même si on vient ici pour mettre cette moto sous pression et pour que ces problèmes arrivent maintenant, on a été malchanceux avec ces problèmes."