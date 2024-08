Acosta : "L'une des courses les plus dures de ma vie"

Pedro Acosta a vécu son week-end le plus difficile en MotoGP à Spielberg, sur les terres de KTM. Dès vendredi, les difficultés ont commencé avec une très grosse chute, qu'il a attribuée à son inexpérience. Absent de la Q2 pour la première fois de sa jeune carrière en catégorie reine et lointain 14e sur la grille, le pilote Tech3 n'a pris que la dixième place lors du sprint, après un contact avec Fabio Quartararo au départ. Le dimanche, il a dû se contenter de la 13e, alors qu'il avait toujours vu l'arrivée dans le top 10 lors des courses qu'il avait terminées.

Après les deux courses du week-end, Acosta a évoqué de mystérieux problèmes sur sa machine, sans vouloir entrer dans le détail. Il a fini par évoquer un souci "à l'accélération" le dimanche, précisant que le problème était "assez sophistiqué" mais hors du "cercle" de son équipe et ne venait ni "de KTM, de Tech3, de l'électronique" ou du pneu, en ajoutant qu'il ne provoquait pas de glissades. "C'est pour ça que c'était bizarre, parce qu'on n'avait pas de patinage", a-t-il détaillé, avant d'assurer qu'il n'en comprenait pas l'origine.

"Peut-être l'une des courses les plus dures de ma vie", a résumé Acosta. "C'est dur de dire quelque chose. On a vu que l'on avait comme des menottes en course, c'est assez difficile de dire quelque chose parce que je ne sais pas pourquoi c'est arrivé et quel a été le problème. C'est dur à dire."

Le week-end a été difficile pour KTM dans son ensemble car même si Brad Binder a été le premier rival des Ducati, il a constaté un écart "énorme" avec les machines italiennes. Acosta estime que cette course laissera des traces au sein du constructeur, mais il ne doute pas de sa capacité à se relever.

"Parfois, il faut souffrir pour apprendre, avoir vraiment mal. Je pense que dans ce Grand Prix, tout le monde, des pilotes aux mécaniciens, repart avec un coup au visage, dans la poitrine. Ça va être difficile à avaler, comme l'an dernier, quand j'ai perdu face à [Celestino] Vietti en Moto2. C'était dur à encaisser. Ce sera dur, c'est certain."

"Ce qui est positif, c'est qu'on a 120% de confiance, de soutien et de tout ce qu'il faut des dirigeants de tout le groupe KTM. On voit comment ils donnent la priorité au projet MotoGP. Ils ont le Moto3, le Moto2 et le motocross sous contrôle. Voir comment ils donnent la priorité au MotoGP est incroyable. Tôt ou tard, on sera rapides."

Maigre satisfaction pour Acosta, il n'était pas diminué par les effets de sa grosse chute en début de week-end : "J'ai juste mis de la crème partout et je me suis couché ! [Vendredi] après-midi, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose ! J'ai juste essayé de dormir. Ça allait."

Cette semaine, KTM a accompagné Yamaha et Honda pour un test à Misano, avec Dani Pedrosa. Pedro Acosta a également fait le déplacement, naturellement sans rouler puisque le règlement interdit aux titulaires de le faire en dehors de quelques tests : "Je pense que je vais pouvoir voir un peu quelle direction ils prennent et comprendre d'autres choses, en particulier ce qui m'est arrivé ce week-end."

