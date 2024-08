Binder déplore l'écart "énorme" avec les Ducati à l'arrivée

KTM n'a pas pu lutter pour les premières places à domicile, payant notamment des errements dans ses réglages. Vendredi, Brad Binder a pu contenir la domination des Ducati et assurer sa qualification directe en Q2 mais avec une fourche qu'il jugeait trop dure, il n'y a pas brillé et n'a pris que la 12e place. Lors du sprint, pendant que Jack Miller prenait la cinquième place, Binder s'est battu avec Pol Espargaró pour la huitième position et a remporté son duel, avant de gagner une place avec la chute de Marc Márquez.

"Sincèrement, on a fait de bons progrès entre les qualifications et la course [sprint]", expliquait Binder samedi, après avoir pris la septième place. "[En qualifications], j'avais vraiment du mal au freinage. [Vendredi] après-midi, c'était déjà le cas. J'ai réussi à faire un bon tour à la fin pour entrer en Q2 [vendredi] après-midi mais j'avais l'impression que le pneu avant surchauffait."

"Dans la matinée, c'était exactement la même chose et j'avais du mal à respecter mes marques parce que je ne pouvais jamais freiner, j'avais tout le temps des blocages et je tirais tout droit. On a complètement changé les réglages de la fourche pour la course et tout à coup, les blocages étaient gérables. C'était beaucoup mieux, beaucoup plus facile de bien piloter la moto. Malheureusement, il m'a fallu quelques tours au début pour comprendre quelles étaient les différences et comment les utiliser."

"Après, j'ai fait de mon mieux pour revenir sur les autres, j'ai pu réduire un peu l'écart mais c'était un peu trop tard. Je pense qu'on a bien progressé."

Binder espérait des progrès pour la course principale, qui ne sont pas venus. Un bon départ lui a permis de remonter au cinquième rang, dans la roue de Miller, avant de doubler son coéquipier, qui a ensuite chuté. Le Sud-Africain n'a pas pu rester quatrième, subissant la remontée de Marc Márquez. La cinquième place, qui fait de Binder le premier pilote à ne pas disposer d'une Ducati, était finalement satisfaisante, mais elle a aussi montré les limites actuelles de la KTM.

"C'était assez bon. Je ne peux pas me plaindre, j'ai fait de mon mieux du premier tour jusqu'à la fin. J'ai pris un bon départ, ce qui était un bonus. Je savais après [samedi] que ce serait une course très difficile pour s'assurer de voir l'arrivée avec encore un peu de pneu, surtout au centre du pneu. J'ai fait de mon mieux pour gérer ça. Mon équipe a fait un bon travail pour réduire la puissance et faire tout fonctionner, qu'on n'use rien."

"Dans l'ensemble je ne peux pas me plaindre. J'aurais aimé en faire plus mais clairement, nous n'avions pas le rythme des trois ou quatre premiers. J'ai fait de mon mieux, je n'aurais pas pu faire la course plus d'une seconde plus vite donc c'est comme ça. On essaiera à nouveau la semaine prochaine."

Plus que la position, c'est le retard très conséquent avec le vainqueur, Pecco Bagnaia, qui chagrine Brad Binder : "La position parait meilleure que l'écart avec l'avant ! Normalement, c'est quelques secondes, trois ou quatre, [mais] 18, c'est énorme. On a clairement du travail, il va falloir s'y atteler."