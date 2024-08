Acosta attribue sa grosse chute "atypique" à un manque d'expérience

Parmi les nombreuses chutes du jour au Red Bull Ring, deux ont marqué les esprits. Fabio Di Giannantonio s'est luxé l'épaule gauche et manquera le reste du week-end, tandis que Pedro Acosta est sorti indemne d'une spectaculaire cabriole dans la matinée. L'Espagnol a brutalement perdu le contrôle de sa KTM et a été projeté à terre en arrivant au virage 4, à plus de 300 km/h. Il a fait les frais d'un pneu qui s'était refroidi dans sa partie centrale, une situation assez inhabituelle.

"Je suis tombé parce que le pneu était un peu froid", a expliqué Acosta. "J'ai un peu relâché [les gaz] pour laisser passer Pol [Espargaró], qui était derrière moi, je me suis dit 'Je passe derrière'. C'était un peu froid sur le côté gauche parce qu'on n'a pas beaucoup de virages [sur la gauche]. J'ai vu '3 minutes' sur le tableau de bord et je me suis dit 'On y va, je fais deux tours, l'essai de départ sur la ligne droite, puis je rentre au box'. Je ne voyais rien de dangereux."

"Je me disais qu'il fallait faire chauffer le pneu, j'ai pris la chicane lentement, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que le centre du pneu soit aussi froid. Ce n'est pas comme si j'étais tombé à cause d'un carénage cassé ou d'un frein bloqué. Au moment où j'ai touché les freins, c'était vraiment froid parce qu'il était 30°C ou 35°C plus frais que quand on roule [normalement]. Quand j'ai touché les freins, j'ai bloqué l'avant."

Le tableau de bord peut alerter les pilotes en cas de température trop basse dans le pneu, mais la situation était très particulière et Acosta n'a donc pas été conscient du danger : "[Le voyant] n'était pas allumé mais parce que l'intérieur du pneu était chaud. L'extérieur, la surface, était frais. Plus sur la gauche que sur la droite, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi frais au centre. Au final, quand on roule en ligne droite, on chauffe le centre. C'est dur de dire autre chose, c'est comme ça."

"Le problème est que c'était assez atypique", a résumé Acosta. "Ce n'est pas normal que l'intérieur soit chaud comme ça et l'extérieur froid comme ça. C'est un moment où la température baissait un peu, dans l'après-midi tout le monde a commencé à tomber quand on a pris le dur... C'est assez dur de dire quelque chose."

Peut-être que je manque d'expérience pour savoir que je n'ai pas réussi à chauffer le pneu avant. Je peux peut-être accepter ça.

Le seul rookie du plateau ne pense pas avoir fait une véritable erreur, mais reconnaît que son manque d'expérience a pu jouer : "Si on voit les choses dans leur ensemble, ce sera la même chute. Peut-être que je manque d'expérience pour savoir que je n'ai pas réussi à chauffer le pneu avant. Je peux peut-être accepter ça. [...] Peut-être qu'Aleix [Espargaró] ou Marc [Márquez] auraient eu l'expérience pour rentrer au garage, mais peut-être qu'ils auraient fait la même erreur de ne pas savoir si le pneu était chaud à nouveau."

Acosta accepte le danger

Une fois au sol, Acosta n'avait plus aucun contrôle. Il a glissé le long de la piste avant de s'arrêter dans le virage. Que s'est-il dit sur le moment ? "'On y va !'", a-t-il ironisé, visiblement pas si impressionné par ce qu'il a vécu. "Que dire ? Heureusement, ça s'est bien passé parce qu'on moment où j'ai été au sol, la moto est passée assez vite devant. Le dos a commencé à chauffer et je recevais les étincelles. C'est comme ça. C'est la course, c'est la vie. Peut-être que j'aurais pu éviter ça mais c'est de l'expérience."

"Le danger... Tout est dangereux dans la vie", a estimé Acosta. "Peut-être qu'en traversant la rue un jour, un bus arrivera et boum."

Cette chute n'a finalement été qu'une péripétie de plus dans une journée bien animée puisque Acosta a connu un total de trois chutes, avant de passer très près de la Q2. Il a terminé au 11e rang, après avoir été sorti du top 10 par Brad Binder au dernier moment. Il n'a finalement manqué que 0"027 au pilote Tech3, confiant puisqu'il a atteint la Q2 en passant par la Q1 deux fois lors des trois dernières courses.

"Il faut savoir qu'on est rapides ici. J'ai vu comment Brad a fait son chrono et ce sont vraiment de petites choses qu'il a bien faites. Le problème est qu'il me manquait peut-être [de bons] réglages parce que j'ai perdu beaucoup de temps avec ces chutes et des problèmes que l'on a eus. Je pense que ce sera une bonne journée pour nous."