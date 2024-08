Quartararo 13e : "J’ai fait le meilleur temps possible"

Quatorzième chrono vendredi matin en EL1, à près de neuf dixièmes du temps de référence inscrit par Jorge Martín, puis auteur d'une amélioration de son temps d'une seconde et deux dixièmes en Essais sur une séance nettement plus compétitive pour obtenir le treizième temps, Fabio Quartararo n'a pas trouvé le petit dixième restant qui manquait pour espérer passer directement en Q2, samedi.

L'ensemble du plateau est allé trouver un niveau de performance important sur le Red Bull Ring, cet après-midi, et de nombreuses chutes ont été recensées. Elles pourraient jouer un rôle important dans les qualifications, auxquelles Fabio Quartararo aurait aimé participer directement qualifié dans le top 10. Car, comme le pilote Yamaha est prompt à le rappeler, jamais cette saison encore n'est-il parvenu à accéder à la Q2 depuis la Q1... En attendant, le Français constate au terme d'une journée qu'il juge néanmoins correcte ce qui le sépare de ce niveau souhaité.

Satisfait de ta journée ?

Plus de l’après-midi. Ce matin, ça a été assez compliqué, on n’a pas compris pourquoi. Cet après-midi, on a fait un gros changement au niveau des réglages, quelque chose que l’on n’avait jamais essayé et c’était mieux. Demain, on va refaire de ce côté-là. Mais on est en difficultés, surtout en sortie de virage, où il nous manque du grip, et en plus, je pense qu’on ne le gère pas très bien avec l’électronique, donc c’est quelque chose qu’il faut que l’on travaille. Mais je pense que nous avons donné le maximum et que j’ai fait le meilleur temps possible ; je n’ai pas vraiment fait d’erreur. Je pense que c’était une journée positive, en tout cas sur le pilotage, mais on sait qu’il nous en manque énormément.

Tu es à un dixième du top 10, ce n’est pas loin…et à la fois c’est loin.

C’est comme ça, on sait que ça se joue tout le temps à un dixième. Ce n’est pas qu’à chaque fois, on est à une demi-seconde ou pas ; c’est toujours un dixième, un peu moins, un peu plus. Mais comme c’est compliqué de trouver ce dixième, je pense que le jour où on le trouvera, ça pourra arranger pas mal de choses, surtout en course. On sait comme ça change de rentrer directement en Q2 ou pas.

Y a-t-il quand même un coup à jouer demain en Q1 ?

Je ne sais pas, sincèrement. On a toujours des coups à jouer mais je crois que l’on n’est jamais entrés en Q2 en passant par la Q1 cette année, donc on va essayer de le faire demain. Je crois qu’on peut le faire, mais c’est toujours à quelques centièmes.

C’est un circuit que tu apprécies, ici…

C’est un circuit que j’aime bien, où il y a beaucoup de freinages, mais on voit que les positions, ce n’est pas au top ces dernières années.

Il y avait eu des introductions à Silverstone sur la Yamaha, y’en a-t-il ici ?

Non, non, non, on est revenus vraiment avec une base… Assen et le Sachsenring, c’est la même moto. Donc là, on essaie vraiment de travailler sur l’électronique. C’est quelque chose sur quoi on est vraiment en difficultés. On travaille plus sur cela que sur autre chose.

Qu’ont donné les conditions de piste ? Il y avait de la chaleur mais il y a eu beaucoup de chutes…

Je pense que le dur est un pneu assez… Pas très bon, sincèrement ! On voit qu’il y a eu beaucoup de chutes. Moi, je l’ai utilisé à Jérez : je suis tombé, je ne sais pas pourquoi alors qu’il y avait beaucoup de chaleur sur la piste donc c’est un pneu que je sais que je n’utiliserai pas pendant l’année. Il faut prendre vraiment beaucoup de précautions quand on l’utilise.

La perspective de Miller ou Oliveira sur la Pramac, ça te brancherait ?

C’est sûr que c’est deux pilotes qui ont plus d’expérience. Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus. Jack, je ne sais pas si c’est fait ou pas ; il a pas mal d’expérience. Je pense et j’espère qu’il pourrait apporter quelque chose.