Essais - Chrono record pour Bagnaia, Ducati sans concurrence

Le soleil était très présent au moment d'entamer cette deuxième séance du week-end, avec 32°C dans l'air et 37°C sur la piste. Après une matinée marquée par de nombreuses chutes, les pilotes se devaient de se lancer dans des tours rapides puisque les dix premiers au terme des Essais allaient obtenir leur place pour la Q2, avant d'être rejoints par deux autres pilotes après la Q1 samedi matin.

Jorge Martín – l'un des deux à avoir pris un pneu tendre dans la matinée, ce qui lui a permis de signer le meilleur temps – a débuté sa séance par un passage dans le bac à gravier au virage 4, après une secousse au freinage. Le Madrilène a vite pris le pouvoir tandis que son coéquipier, Franco Morbidelli, a de son côté dû regagner son garage au ralenti.

Marc Márquez a pris l'avantage mais Pecco Bagnaia l'a battu avant la fin du premier quart d'heure. Ducati dominait alors avec un triplé et même six pilotes parmi les sept premiers, Jack Miller étant le seul intrus au quatrième rang.

Des chutes à nouveau nombreuses

Stefan Bradl, l'un des trois pilotes engagés en wild-card ce week-end avec Lorenzo Savadori et Pol Espargaró, est tombé en arrivant à la chicane du virage 2, sans gravité. Peu après, Savadori a vu son Aprilia laisser échapper une fumée blanche.

Les pilotes VR46 sont tombés coup sur coup, poursuivant le festival de chutes de la matinée. Marco Bezzecchi a été le premier à partir à la faute, en sortant de la chicane du virage 2, avant que Fabio Di Giannantonio ne soit piégé au virage 8. Ce dernier a été envoyé au centre médical pour des examens, mais il est resté conscient. Marc Márquez a de son côté réussi à ne pas tomber mais il a traversé les graviers au virage 4.

Pedro Acosta a encore connu une chute à haute vitesse, au virage 9, mais il s'est immédiatement retrouvé sur ses pieds et a couru pour regagner son garage au plus vite.

Le troisième pilote engagé en wild-card a connu des problèmes à son tour : Pol Espargaró a dû s'arrêter au virage 4 en raison d'un souci technique sur sa KTM, dans une configuration très expérimentale ce week-end.

Une lutte entre pilotes Ducati

Les pilotes ont pris un pneu tendre à l'arrière pour le dernier quart d'heure de la séance, afin de viser le top 10. Miller puis Acosta se sont succédé à la troisième place, derrière Bagnaia et Márquez. Bezzecchi s'est intercalé entre les deux leaders, avant que Martín s'empare de la tête. Acosta n'était plus que cinquième mais il est remonté au troisième rang.

Marc Márquez s'est rapproché à 0"025 de Martín et les différentes améliorations ont relégué Bagnaia à la sixième place, avant que l'Italien ne gagne deux positions. Lointain 16e, Enea Bastianini a pu remonter au septième rang.

Après un passage par leurs garages, les pilotes ont repris la piste pour leurs derniers tours. Maverick Viñales et Johann Zarco faisaient partie des pilotes espérant accrocher le top 10 dont ils étaient exclus, tandis que Di Giannantonio manquait à l'appel après sa chute du début de séance.

Marc Márquez a pris la tête de la séance et Fabio Quartararo, premier pilote à le suivre, a pris la dixième place, alors qu'il venait d'être éjecté du top 10. Martín a repris le pouvoir pour 0"089... mais Morbidelli a fait encore mieux, pour 0"038. Bagnaia a fait tellement mieux, battant le record de la piste et se positionnant 0"281 devant Martín. Derrière eux, Viñales a intégré le top 10 et Quartararo en est sorti.

En toute fin de séance, Bastianini est tombé à la chicane du virage 2, un endroit où Quartararo était déjà passé. Le Français a donc pu finir son tour rapide mais il n'a pas pu améliorer son chrono, et il est donc resté hors du top 10.

Bagnaia a conservé la première place devant Morbidelli, Martín et Marc Márquez. Brad Binder a signé le cinquième temps au dernier moment, ce qui a fait de lui le seul pilote KTM directement qualifié pour la Q2 dans la course à domicile de la marque. Álex Márquez a pris la sixième place devant Aleix Espargaró et Viñales, auteur de bonnes performances en fin de séance après avoir passé toute la journée en fond de classement. Bezzecchi et Bastianini ont complété le top 10.

Acosta n'a pas pu améliorer son chrono en fin de séance et il s'est retrouvé 11e. L'Espagnol devra disputer la Q1, tout comme Miller, Quartararo et Zarco, qui ont terminé derrière lui. Di Giannantonio a été classé au 20 e rang après sa chute.

GP d'Autriche - Essais MotoGP