Franco Morbidelli confirmé par VR46 pour la saison 2025

Franco Morbidelli continuera bien à piloter une Ducati la saison prochaine, mais il va passer du violet au jaune. L'équipe dans laquelle l'Italien a fait son arrivée cette année, Pramac, va s'associer à Yamaha en 2025 et il était difficile de l'imaginer renouer avec un constructeur qu'il a quitté fin 2023 après plusieurs campagnes décevantes. C'est finalement chez VR46, avec qui les liens existaient déjà puisqu'il est issu de l'Academy fondée par Valentino Rossi, que Morbidelli va rebondir.

Le mariage était évoqué depuis plusieurs semaines et, à Silverstone, le clan Ducati l'a involontairement confirmé lorsque Davide Tardozzi, patron de l'équipe officielle, a déclaré que Morbidelli disposerait d'une GP24 la saison prochaine. C'est bien cette moto qu'il pilotera, pour la deuxième saison consécutive, alors qu'à ses côtés, Fabio Di Giannantonio aura la GP25 grâce à son nouveau statut de pilote directement lié à Ducati.

"Quelle belle histoire !", se réjouit Morbidelli. "Je suis très heureux d'annoncer que j'ai signé avec VR46 Racing Team pour la saison 2025. Je vais vraiment me sentir chez moi, je veux vraiment bien faire et récompenser cette confiance avec de bons résultats, pour moi et pour toute l'équipe. Je veux revenir en arrière et retrouver le plaisir avec tout le groupe. Un grand merci à toute la VR46 Riders Academy et à mon management, Vale, Carlo, Uccio, Albi et Gianluca. Des amis, mais aussi des figures clés chez VR46. Je suis impatient que l'on débute cette nouvelle aventure ensemble."

Cette annonce est un retour aux sources pour Morbidelli mais aussi pour VR46. "Franco a été le premier pilote à rejoindre la VR46 Riders Academy, nous le connaissons depuis des années, nous l'avons vu grandir à Tavullia et aujourd'hui, avec une grande joie, nous pouvons dire qu'il rejoindra l'équipe la saison prochaine", déclare Alessio Salucci, directeur de l'équipe, saluant le "grand talent" de Morbidelli, avec l'espoir qu'il "pourra se battre avec les plus forts" en 2025.

Franco Morbidelli Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Titré en Moto2 en 2017, Franco Morbidelli a fait son arrivée en MotoGP l'année suivante, sur une Honda de l'équipe Marc VDS. Il est passé sur la Yamaha de SRT en 2019 et a connu sa meilleure saison en 2020, avec trois succès et la deuxième place du championnat. Début 2021, il a décroché son dernier podium, avant d'être mis sur la touche en raison d'une blessure au genou.

Son retour en MotoGP s'est fait dans l'équipe Yamaha officielle, dans un contexte difficile après le départ de Maverick Viñales avec fracas. Morbidelli a été en délicatesse, entre des problèmes physiques persistants pendant qu'à ses côtés, Fabio Quartararo, déjà con coéquipier chez SRT, décrochait le titre mondial. Nettement dominé par le Français lors des deux saisons suivantes, Morbidelli a trouvé refuge dans le clan Ducati cette année en signant chez Pramac.

L'aventure a une nouvelle fois mal débuté puisqu'il a lourdement chuté lors d'un test avec une moto de série au mois de janvier. Contraint de manquer les tests de pré-saison, il a débuté le championnat diminué et sans connaître sa nouvelle machine. Il a peu à progressé et a décroché son premier top 5 en course principale avec la Ducati au Sachsenring. Ses résultats restent néanmoins décevants sur la GP24, ce qui a poussé Aleix Espargaró à prendre la parole pour s'étonner qu'il parvienne à rester en MotoGP...