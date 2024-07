Morbidelli n'était "absolument pas en condition" au Qatar

Il est sans doute le pilote qui, dans le peloton MotoGP, a tiré le plus grand ouf de soulagement en voyant arriver le cap de la moitié de l'année. Franco Morbidelli y est bel et bien arrivé, désormais en forme et compétitif, lui qui a vu 2024 mal tourner dès le début, lorsqu'une grosse chute à l'entraînement l'a mis sur la touche et a risqué de fortement compromettre sa saison.

On était fin janvier quand un roulage à Portimão, réalisé en présence de plusieurs pilotes au guidon de sportives de série, a valu cet accident à l'Italien. Lourdement tombé dans une portion dénivelée de la piste, il a été secouru par les frères Márquez, les premiers à être arrivés sur place et à l'avoir trouvé inconscient, dans une position inquiétante.

Il s'avérerait par la suite que Morbidelli avait subi un choc à la tête et un scanner allait préconiser le plus grand repos pendant plusieurs semaines. C'est donc sans avoir pu participer aux essais de pré-saison et en ayant reçu le feu vert des médecins seulement quelques jours avant le premier Grand Prix qu'il s'est présenté au Qatar, début mars.

En totale découverte de la GP24 lors des premières manches, Morbidelli devait aussi composer avec un physique amoindri, avant de peu à peu se remettre en condition. La rocambolesque course sprint de Jerez lui a permis d'ouvrir son compteur de points, puis sa courbe de résultats s'est progressivement améliorée jusqu'à ce qu'on le retrouve en lutte pour la tête du GP d'Allemagne, point d'orgue de sa lente récupération juste avant la pause.

"J'ai énormément récupéré depuis ma blessure de janvier, grâce à toute l'équipe", se félicite Franco Morbidelli auprès de GPOne, admettant avec le recul qu'il n'était pas en condition pour attaquer un championnat d'un tel niveau, en mars dernier.

"On a commencé sans tests, je n'avais pas piloté pendant un mois et je n'avais pas pu m'entraîner avant que commence le championnat. On s'est donc présentés au Qatar sans être absolument en condition d'affronter des courses de Championnat du monde, mais on a tous réussi à récupérer très vite. Grâce à l'équipe surtout, mais aussi à toutes les personnes que j'ai à mes côtés à la maison, on a réussi à réaliser cette amélioration exponentielle de course en course. À un moment donné, j'étais rapide mais je prenais de mauvais départs. Puis, en améliorant aussi les départs, j'ai réussi à figurer devant de manière plus stable."

À l'approche du cap de la mi-saison, qui sera marqué par le GP de Grande-Bretagne cette semaine, Morbidelli se sent donc beaucoup plus solide. Il fait néanmoins partie des quelques pilotes de la grille qui n'ont pas encore de contrat pour l'année prochaine. Son nom est lié à l'équipe VR46, qui pourrait choisir de lui offrir une chance de prolonger l'aventure MotoGP en le plaçant dans la partie du stand aujourd'hui occupée par Marco Bezzecchi, mais il assure que rien n'est fait.

"Il faut encore attendre", temporise le pilote italien. "Faire une autre année avec la même moto me donnera sûrement de meilleures chances de bien faire, parce que si je connais tout mieux et que je me sens à l'aise, la possibilité de bien faire est certainement plus grande. Mais tout est encore à définir, alors on verra."