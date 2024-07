Jorge Martín voit Pramac et lui "plus seuls" avant le divorce avec Ducati

Son départ à venir dans le groupe Aprilia va-t-il coûter cher à Jorge Martín dans sa lutte pour le titre cette saison ? C'est ce que l'Espagnol peut craindre, alors qu'il fait face à Pecco Bagnaia, pilote officiel Ducati et star du constructeur qui mise sur lui pour l'avenir.

Pour le moment, la vie suit son cours et Martín faisait partie de la grande fête donnée par le groupe italien à Misano à l'occasion de la World Ducati Week. Avec le sourire, l'Espagnol s'est plié au jeu des festivités destinées à célébrer la marque et à faire patienter les fans avant la reprise des Grands Prix le week-end prochain, puis la double venue du paddock MotoGP sur le circuit de la côte adriatique au mois de septembre.

"Mon histoire avec Ducati et Pramac a été très belle", a commenté Jorge Martín, interrogé sur place par GPOne. "On n'a pas encore terminé, mais je pense que ces années ont été celles du développement de la moto et de l'équipe. Je dirais que nous avons grandi ensemble. Quand je suis arrivé, la Ducati n'était pas la meilleure moto, elle n'avait pas encore remporté de titre. Mais avec Pecco, Enea [Bastianini], et moi aussi, je crois que le projet a grandi."

"C'est dommage de ne pas avoir pu continuer, mais je suis heureux d'être ici. Ça ne sera peut-être pas ma dernière World Ducati Week, peut-être que je reviendrai à l'avenir", a ajouté le pilote qui court depuis quatre ans sous les couleurs de Pramac Racing.

La particularité de la situation actuelle est que son équipe aussi s'apprête à quitter Ducati, pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec Yamaha. Cela change-t-il les choses ? "Je pense que tout est normal chez Pramac, rien n'a trop changé par rapport à avant", a d'abord tenu à souligner Martín.

Avant d'ajouter : "Mais ces changements futurs nous ont unis, en tant qu'équipe. Au final, on a compris… ça n'est pas que l'on est seuls, mais il est certain que l'on est plus seuls que dans les saisons passées. Avant, on avait la sécurité de continuer avec Ducati, on passait facilement au-dessus des choses. Maintenant, en tant qu'équipe on doit s'unir encore plus pour se donner à 100%."

Jorge Martín a cédé les rênes du championnat à Pecco Bagnaia au GP d'Allemagne. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Est-ce à dire que l'on sent planer l'ambiance du divorce à venir au-dessus du stand Pramac Ducati ? Le team manager Gino Borsoi le dément catégoriquement. "Avec Ducati, nous avons un excellent rapport, que nous continuerons à avoir jusqu'à la fin de la saison", a promis le responsable, également présent à Misano.

"Franchement, il faut dire une chose, c'est que nous avons joué le titre pilotes l'année dernière et nous le jouons à nouveau cette année, et c'est aussi grâce à Ducati qui n'a jamais cessé de croire en nous, en nous fournissant toujours un excellent matériel. Ce qui se passera en 2025 est une autre histoire, c'est autre chose. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui notre relation reste excellente et correcte des deux côtés."

Rester dans la course au titre jusqu'au bout

S'il a cédé la tête du championnat à Bagnaia juste avant la pause, Martín continue de croire fermement dans ses chances de titre pour cette année. Et ça n'est pas sa bévue du Sachsenring qui semble devoir faire vaciller la grande sérénité qu'il affiche en ce moment.

"Je crois qu'en Allemagne, déjà, en ayant déjà mon contrat Aprilia et tout au clair, j'ai été très fort, plus que les autres", observe-t-il. "J'ai fait une erreur, mais il suffit d'apprendre de ces erreurs. Le plus important était que je me trouve à un niveau élevé et je me sens très bien à présent. Je ne dois rien faire de particulier, je suis dans une forme parfaite et je pense qu'il suffit que je termine les courses. Je pense avoir bien progressé et, si on travaille bien, on pourra au minimum rester dans la bagarre jusqu'au bout."

Gino Borsoi est peut-être plus prudent lorsqu'il lui est demandé si le titre reste possible dans le contexte de cette année menant Pramac et Ducati à la séparation, mais le team manager croit aussi que manquer le Graal à la dernière course la saison dernière a été une expérience très formatrice.

"Gagner un championnat, c'est toujours un objectif énorme, indépendamment du fait de rester avec un constructeur ou pas. Ça l'était aussi en 2023, et le fait de ne pas l'avoir gagné l'année dernière nous a peut-être donné cette motivation supplémentaire pour le gagner cette année, pour être plus rapides et réguliers. Cela a été nécessaire pour nous améliorer. Cette grande lutte de l'année dernière, je la vois presque comme quelque chose de positif pour nous."

"Et ça a de toute façon été une saison mémorable pour nous. Nous n'avons pas gagné le titre pilotes mais nous avons gagné celui des équipes, et grâce à cette expérience je crois que nous sommes plus complets cette année. J'espère que l'expérience acquise en 2023 nous mènera à nous battre jusqu'à la fin de la saison. Il ne nous manque rien pour y arriver. Ce serait un plaisir et une joie de revivre un peu des sensations de l'année dernière et, qui sait, de les faire durer jusqu'à la fin de l'année."