Comment les frères Márquez ont secouru Franco Morbidelli

Avant de prendre la direction de Sepang pour les premiers essais officiels de la pré-saison, quelques pilotes MotoGP étaient réunis à Portimão en début de semaine afin de limer le bitume pendant deux jours au guidon de sportives de série. Un entraînement en mode détente, hors du cadre strict du championnat, mais qui a failli mal tourner lorsque Franco Morbidelli a subi une grosse chute, mardi après-midi.

Très vite, on a su que les frères Márquez avaient joué un rôle dans les premiers instants qui ont suivi l'accident, sans que les faits aient jusqu'à présent été décrits par les principaux protagonistes. Alors qu'ils participaient à une conférence de presse à Jakarta, ce samedi, les pilotes du team Gresini Racing n'ont pas échappé à la question. Marc Márquez en a donc dit un peu plus sur ce qui s'est passé dans cette portion dénivelée de la piste, entre le virage 8, un droite sur la colline, et le virage 9, un gauche situé en contre-bas et qui porte le nom de Craig Jones.

"Álex et moi avons aidé Franco. Certes, on est adversaires mais aussi collègues. On était en test à Portimão. On a vu un drapeau rouge et on a été les premiers à arriver sur place, entre les virages 8 et 9. On a vu que Franco était complètement inconscient dans la voie de dégagement. Il se trouvait dans une position un peu étrange, avec la tête vers le haut", a expliqué Marc Márquez, indiquant par le geste que le pilote italien se trouvait sur le dos, la tête en arrière.

"Álex et moi nous sommes immédiatement arrêtés, on a laissé nos motos par terre et on a couru vers Franco pour le mettre en position latérale, parce que quand on est inconscient et qu'on regarde vers le haut, c'est dangereux, car on ne peut pas bien respirer. On l'a donc mis en position latérale, on a ouvert sa combinaison et [la visière de] son casque, et on a attendu le staff médical. Quand les équipes médicales sont arrivées, on est tout simplement retournés au box. On est adversaires mais aussi collègues et on veut ce qu'il y a de mieux pour tous nos adversaires."

Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont pris le relais et Franco Morbidelli a été évacué en ambulance vers le centre médical. Il en a été quitte pour un séjour à l'hôpital, gardé sous la surveillance des médecins après avoir pris un gros choc à la tête et alors qu'un petit caillot de sang avait été découvert lors d'un premier scanner.

Resté en observation jusqu'à ce qu'un second scanner lui permette de quitter l'hôpital, Morbidelli a pu rentrer chez lui au bout de deux jours, remerciant au passage ceux qui l'ont secouru. "Merci à tous pour tous vos messages", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. "Grâce à l'aide des commissaires, j'ai pu sortir de ce gros choc sans aucun problème ! Et merci aussi à Marc Marquez pour son aide en piste ! Merci, mec !"

Franco Morbidelli est attendu à Sepang pour les essais qui débuteront mardi, ce qui lui impose un long voyage. Il doit pour cela passer un autre contrôle ce week-end en Italie afin d'obtenir le feu vert des médecins.