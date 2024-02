Morbidelli incertain pour le test de Sepang après sa chute

On en sait un peu plus au lendemain de la grosse chute dont a été victime Franco Morbidelli à Portimão. Dans le cadre de deux journées de piste partagées avec un important contingent de pilotes WorldSBK qui y réalisaient un test en vue du lancement prochain de leur saison, le pilote italien se trouvait au guidon d'une Ducati Panigale V4S, modèle sportif de série adapté à ce type de roulage et dont la conduite est autorisée par le règlement en dehors des essais MotoGP, très limités.

À l'instar d'autres pilotes MotoGP, du groupe Ducati ou de la VR46 Riders Academy, Morbidelli profitait de ces deux journées pour se remettre dans le rythme avant le début des essais de pré-saison. Seulement, l'expérience a tourné court pour le pilote italien, victime d'une lourde chute mardi après-midi, dans le virage 9 du circuit portugais.

S'agissant d'un test privé, organisé à l'initiative du team Ducati Aruba.it Racing, le personnel sur place n'était pas aussi nombreux que lors d'un Grand Prix, bien que des officiels et équipes médicales aient été dépêchés. Après l'accident, ce sont d'abord les frères Márquez qui sont arrivés sur les lieux, où ils se sont arrêtés pour venir en aide à Franco Morbidelli, ensuite évacué en ambulance vers le centre médical du circuit alors que le drapeau rouge était déployé.

Le choc ayant été très fort et le pilote italien étant très choqué, décision a été prise au centre médical de le transférer vers l'hôpital de Faro. Il y a passé un scanner, qui a révélé la présence d'un petit caillot de sang à la tête. Morbidelli a donc été hospitalisé pour la nuit. D'après les informations de Motorsport.com, le pilote a été soumis à un nouveau scanner mercredi matin, afin de contrôler l'évolution de ce caillot.

"Tout semble aller bien, nous attendons les résultats du second scanner pour confirmer qu'il n'a pas de problème malgré le gros choc qu'il a reçu à la tête. Les impressions sont positives, mais ils [les médecins] voulaient en être sûrs", indique une source interne à l'équipe Pramac Racing.

Franco Morbidelli n'a pas encore reçu le feu vert des médecins pour quitter l'hôpital et il devrait passer une journée de plus à Faro. "On va voir s'ils le laissent sortir ce soir, mais il est plus probable qu'il ne pourra pas rentrer en Italie avant demain", ajoute cette source.

Si le pilote rentre en Italie ce jeudi 1er février, il devra rapidement enchaîner avec le voyage, généralement partagé en plusieurs vols, qui le mènera vers Sepang, en Malaisie, pour les essais de pré-saison qui s'y tiendront du 6 au 8 février. En quelques jours à peine, cela ferait donc plusieurs vols, dont au moins un long courrier, pour lesquels il lui faudra recevoir l'accord des médecins.

"S'ils le laissent rentrer à la maison aujourd'hui ou demain, notre compréhension est que Franco sera en mesure d'être au test de la semaine prochaine, mais c'est quelque chose que, dans l'équipe, nous ne pouvons pas confirmer."

Ce test qui débute le 6 février est un des très rares rendez-vous de l'intersaison pour les pilotes MotoGP. Il doit permettre à Franco Morbidelli de continuer sa prise en main de la Ducati Desmosedici, qu'il a découverte lors d'une journée à Valence en novembre, alors qu'il a jusqu'à présent couru pour Honda (un an) et Yamaha (cinq ans) en MotoGP. Organisé sur trois jours, ce test officiel sera suivi par un autre, de deux jours, à Losail, après quoi chacun devra être prêt pour le début du championnat.

Le rookie de cette saison 2024 (Pedro Acosta) et les pilotes des constructeurs bénéficiant du maximum de concessions au règlement (Honda et Yamaha) pourront quant à eux prendre la piste dès demain, pour les trois jours du Shakedown qui viennent enrichir leur programme.