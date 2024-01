Quartararo, Rins, Mir et Marini feront deux jours au shakedown de Sepang

Le système de concessions mis en place pour la saison 2024 du MotoGP permet à Yamaha et Honda de faire participer leurs titulaires à des tests en dehors des courses, dont le shakedown de Sepang, prévu au début du mois de février et habituellement réservé aux pilotes d'essais et aux débutants.

La présence de Fabio Quartararo, Álex Rins, Joan Mir et Luca Marini était cependant incertaine puisqu'ils devront ensuite enchaîner avec le test réunissant l'ensemble du plateau et qu'ils auront un programme très chargé cette année.

La participation des quatre titulaires des marques japonaises a été confirmée, mais ils ne rouleront que lors de deux des trois journées en piste, prévues du 1er au 3 février. Quartararo et Rins, qui rejoint le Français chez Yamaha cette année, ne piloteront ainsi la Yamaha que le 2 et le 3 février, et manqueront la première journée.

Les pilotes d'essais des deux marques, Cal Crutchlow chez Yamaha et Stefan Bradl du côté de Honda, seront de leur côté en piste les trois jours, du jeudi à samedi. Bradl participe déjà à un test de deux jours depuis ce mercredi à Jerez, en compagnie des équipes de WorldSBK, dans le cadre du programme intensif de 22 séances prévu cette année par Honda.

Les autres constructeurs verront aussi rouler leurs pilotes d'essais lors du shakedown. Ducati confiera ses machines à Michele Pirro, KTM alignera ainsi Dani Pedrosa mais pas Pol Espargaró, tandis qu'Aprilia fera appel aux services de Lorenzo Savadori.

Pedro Acosta participera aussi au shakedown

Une autre attraction de ce shakedown sera Pedro Acosta, unique débutant aligné en MotoGP cette année. Le double Champion du monde, titré en Moto3 en 2021 et en Moto2 l'an passé, pourra ainsi entrer concrètement dans le travail technique avec Tech3, après une journée de découverte à Valence, juste après la fin de la saison 2023.

Après ce shakedown, deux tests sont prévus avec tous les pilotes, un premier à nouveau à Sepang et un second à Losail, qui retrouvera dans la foulée sa place de premier Grand Prix de la saison.