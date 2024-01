Le calendrier des tests pour la saison 2024 du MotoGP

Le règlement interdit aux pilotes titulaires de monter sur leurs motos jusqu'à la fin du mois et les premiers tests en vue de la saison 2024 débuteront donc dès le 1er février, sur le circuit de Sepang, choisi comme chaque année pour ses conditions beaucoup plus favorables que celles rencontrées en Europe à cette période de l'année.

Du 1er au 3 février, les constructeurs seront présents pour le shakedown, habituellement réservé aux pilotes d'essais et aux débutants, à savoir uniquement Pedro Acosta cette année. Mais le nouveau règlement sur les concessions permet également aux marques actuellement classées dans la catégories B, Yamaha et Honda, d'y participer. Fabio Quartararo pourrait donc prendre la piste, ce qui reste à confirmer puisque les pilotes chercheront peut-être à s'économiser pour le test suivant.

Les équipes seront en effet toutes autorisées à prendre la piste à partir du 6 février, pour un nouveau test de trois jours, toujours à Sepang. Pour les pilotes des marques européennes, il s'agira d'une occasion importante de tester leurs nouvelles motos, après un avant-goût à la fin du mois de novembre. Marc Márquez pourra cette fois pleinement s'exprimer sur ses impressions de la Ducati, son contrat avec Honda l'ayant empêché de prendre la parole lorsqu'il a découvert la Desmosedici en novembre.

À la fin du mois de février, les pilotes effectueront un dernier test de deux jours, comme le veut la tradition sur le circuit accueillant la première manche de la saison. En 2023, Portimão occupait ce rôle en raison de travaux à Losail mais ce dernier a repris sa place, tant pour le test que pour la course qui lancera la saison.

Pendant la saison, trois journées de tests seront prévues au lendemain de courses, alors que le programme était passé à deux en 2023, en supprimant la séance sur le circuit de Barcelone. Les tests à Jerez et Misano, où l'on aperçoit souvent des nouveautés pour la saison suivante, sont maintenus, et la troisième journée se tiendra sur le circuit de Mugello. Le programme a été allongé pour permettre à Michelin de faire tester aux titulaires son nouveau pneu avant, dont l'introduction en course est prévue pour la saison 2025.

Les pilotes devraient se concentrer totalement sur cette saison 2025 lors du traditionnel test à Valence en fin d'année, qui pourrait se tenir le 19 novembre, une date à confirmer.

En dehors de ces tests officiels, les équipes peuvent rouler avec leurs pilotes d'essais sur trois circuits du calendrier. Les concessions permettent à Yamaha et Honda de rouler sur toutes les pistes visitées cette saison et de le faire avec leurs titulaires. Les limites viennent surtout du nombre de pneus permis : 260 pour les deux constructeurs japonais quand Ducati, seule marque dans la catégorie A des concessions, n'en aura que 170. KTM et Aprilia en auront 220.

Calendrier des tests MotoGP officiels en 2024 :

Date Test Circuit 1-3 février Shakedown test* Sepang 6-8 février Test de pré-saison Sepang 19-20 février Test de pré-saison Losail 19 avril Test officiel Jerez 3 juin Test officiel Mugello 9 septembre Test officiel Misano 19 novembre** Test officiel Valence

* Test réservé aux rookies, pilotes essayeurs et marques de la catégorie D des concessions

** Date probable, à confirmer