Le patron de Pramac s'attend à ce que Ducati perde Martín en 2025

Bien qu'il soit un grand fan de Johann Zarco, Paolo Campinoti va devoir se passer des services du Français en 2024, l'ayant laissé filer chez Honda où il pressent qu'il pourrait créer la surprise. En revanche, Jorge Martín reste en poste pour une quatrième saison chez Pramac Racing.

Le patron italien est bien content de conserver le vice-Champion du monde en titre, même si l'Espagnol a cru jusqu'au dernier moment pouvoir être promu dans l'équipe officielle Ducati à la place d'Enea Bastianini. "Mais ce sont des choses faites par Ducati, ce sont eux qui décident qui placer ou pas dans l'équipe officielle", souligne Paolo Campinoti dans une interview pour La Gazzetta dello Sport.

On connaît l'histoire : Martín a été chipé à KTM par Ducati pour intégrer la catégorie MotoGP en 2021, après quoi il a d'emblée montré sa pointe de vitesse mais a subi les conséquences d'un gros accident puis d'une moto difficile à régler l'année suivante. En voyant toutes les planètes s'aligner en 2023, il a multiplié les victoires et a donné, jusqu'au dernier Grand Prix, du fil à retordre à Pecco Bagnaia dans la course au titre.

Si Enea Bastianini lui avait été préféré courant 2022 pour une promotion dans l'équipe d'usine, les projecteurs ont à nouveau été braqués sur l'Espagnol avec cette superbe campagne, à tel point qu'il a cru pouvoir enfin intégrer le stand officiel malgré les garanties qu'avait pu obtenir Bastianini. "L'année dernière, à un moment donné, ils sont revenus à la charge avec Jorge, mais le faire pendant la saison n'a pas été quelque chose de très positif parce que cela a causé un peu de distraction", fait savoir le responsable italien.

Bien qu'il soit finalement resté, Paolo Campinoti est convaincu que 2024 sera la dernière saison de Jorge Martín dans l'équipe italienne : "Ça, c'est sûr." Et il ne croit pas beaucoup dans l'éventualité de voir l'Espagnol intégrer l'équipe d'usine Ducati. "À mon avis, il va partir. Il pourrait aller chez Honda, ils ont besoin d'un pilote fort et, parmi les jeunes, il est assurément celui qui apporte le plus de garanties."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín pourrait-il se laisser tenter par Honda en 2025 ?

Sitôt la saison terminé, Martín avait très clairement affiché son ambition pour 2025, celle de devenir pilote d'usine. "L'objectif est d'arriver sur la moto rouge", avait-il indiqué à Motorsport.com lors des festivités organisées par Ducati à Bologne. "Je sais que ça va être difficile, parce que la concurrence est forte pour cette place, mais je crois que j'ai déjà suffisamment fait mes preuves. [...] Si je n'arrive pas à l'obtenir, alors nous chercherons d'autres places."

La déception d'être passé à deux doigts de la concrétisation était encore palpable lorsqu'il avait été interrogé par le magazine espagnol AS et avait détaillé : "Pour 2025, ma priorité à 100%, c'est [d'aller dans] une équipe officielle. Mon objectif, c'est l'équipe officielle Ducati, car c'est l'usine avec laquelle je suis, je connais la moto et je peux très bien me projeter dans cette usine, mais s'ils ne veulent pas de moi ou estiment que je ne suis pas le meilleur, je chercherai autre chose."

Et très vite, on a senti que son regard se tournait vers Honda, marque pour laquelle il a couru en Moto3 avant de se laisser séduire par KTM. Un groupe qu'il compte suivre avec attention cette année, pour comprendre s'il prend la bonne direction après le départ de Marc Márquez.

"Ma position est différente de celle de Marini, parce que je gagne et que lui stagne", pointait-il encore le mois dernier, interrogé sur celui qui a quitté la Ducati du team VR46 pour remplacer le #93 chez Repsol Honda, "mais si je vois que la Honda s'améliore un peu, ou qu'à long terme cela peut être un projet gagnant, alors ce serait une bonne option. Mais à l'heure actuelle, je peux prendre davantage de plaisir avec Ducati."