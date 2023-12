Pour Ducati, Martín "méritait" de rejoindre le team officiel

En plus de l'enjeu principal autour de l'attribution du titre mondial, un dénouement différent dans le duel entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín aurait probablement eu des conséquences sur la composition des équipes de Ducati la saison prochaine. Alors qu'Enea Bastianini était confirmé dans le team officiel pour 2024 et que Martín devait rester chez Pramac, une clause dans le contrat du Madrilène prévoyait visiblement une promotion chez les Rouges en cas de titre.

En 2022, Ducati a longtemps hésité entre Martín et Bastianini pour succéder à Jack Miller aux côtés de Bagnaia cette année. De gros espoirs avaient été placés dans le premier, vainqueur d'une course dès sa première saison en 2021, mais c'est le second qui a le plus brillé l'année suivante, avec trois victoires et la troisième place du championnat, quand Martín devait se contenter d'une modeste neuvième place, sans retrouver la première marche du podium.

La tendance s'est totalement inversée cette année. Bastianini a manqué près d'un tiers de la saison en raison de blessures et a eu du mal à s'adapter à la machine officielle, sa victoire à Sepang étant resté son seul podium de l'année. Pendant ce temps, Martín a joué le titre, grâce à ses huit victoires dans les sprints et quatre en course, et a finalement estimé qu'il était "assez compliqué de faire plus" pour convaincre Ducati.

Davide Tardozzi, team manager de l'équipe officielle, a reconnu que "l'équipe la plus forte" serait de réunir les deux premiers du championnat 2023, tout en soulignant qu'il serait injuste d'écarter Bastianini après sa saison marquée par des blessures. Les accords en place jusqu'en 2024 ont finalement scellé le sort de Bastianini et Martín.

Car si Gigi Dall'Igna est du même avis que Tardozzi concernant Martín, il met surtout en avant les contrats signés pour expliquer l'absence de promotion. "[Martín] a fait un travail fantastique cette année et il mérite d'être dans l'équipe d'usine, c'est certain", a confié le directeur général de Ducati Corse. "Mais il y a des contrats en place, beaucoup de choses qu'il n'est pas possible de changer."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia pourraient devenir coéquipirs en 2023

"Jorge a fait un championnat incroyable cette année et il méritait assurément d'être dans l’équipe officielle", a insisté Dall'Igna. "Malheureusement, il n'y a que deux motos dans l'équipe officielle et les contrats doivent être simplement respectés. Nous sommes Ducati et les contrats, nous les respectons."

Bagnaia, Bastianini et Martín ne sont sous contrat avec Ducati que jusqu'à la fin de la saison 2024, comme l'immense majorité du plateau. Des changements seront donc possibles dans un an, d'autant plus que le constructeur italien sera probablement confronté à des offres venant de la concurrence.

"Les contrats arriveront à échéance à la fin de l'année et nous évaluerons donc quelles seront les meilleures options pour Ducati", a simplement déclaré Dall'Igna sur le sujet, soulignant néanmoins que Martín a tous les éléments pour défendre ses chances chez Pramac : "Je crois que nous avons fait notre devoir avec lui. Nous lui avons donné la moto pour qu'il puisse jouer le championnat jusqu'au bout, sans rien faire pour le pénaliser. Ils se sont battus pour le titre à armes égales et ils entameront le championnat à armes égales."

Avec Léna Buffa