Excuses à Márquez, soutien de Pramac : comment Martín a vécu Valence

La carrière de Marc Márquez avec Honda s'est conclue sur une lourde chute au GP de Valence, tout comme les espoirs de titre de Jorge Martín, qui a provoqué l'accrochage. Après avoir perdu des positions avec une première en début de course, dans le sillage de Pecco Bagnaia, le Madrilène a voulu remonter aussi vite que possible et a fini par percuter son rival.

Après la course, Márquez a jugé Martín "un peu optimiste" mais ne lui en a pas tenu rigueur, ce qui s'est confirmé dans leur échange lorsqu'ils se sont croisés pour les interviews auprès des chaînes de télévision. La discussion a été rendue publique par le site officiel du MotoGP :

Martín : "Tu vas bien ? Je me sens très mal. J'étais trop concentré"

Márquez : "Ne t'inquiète pas, je comprends."

Martín : "J'étais là, je ne pouvais pas voir et soudainement j'ai remarqué..."

Márquez : "Je sais. Je suis entré rapidement dans le virage parce que je me battais avec Zarco et que je voulais le doubler au virage 6."

Martín : "J'ai vu."

Márquez : "Mais je comprends."

Martín : "Je me sens très mal."

Márquez : "Ne t'inquiète pas, tu te battais pour le titre. Tu as fait ce qu'il fallait, tout donner !"

Martín : "Merci."

Les caméras ont suivi Martín après la course, dès son retour dans le garage Pramac, où il a été applaudi par son équipe mais est resté casqué, en pleurs, de longs instants. Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, est venu à sa rencontre. "Je suis désolé, je le suis vraiment", a déclaré l'Italien. "L'année prochaine, c'est pour moi", lui a répondu Martín.

Une fois la course terminée, le pilote Pramac est allé voir Bagnaia dans le Parc Fermé, pour le féliciter pour son titre. "Tu t'es battu comme un champion. Que s'est-il passé ?", lui a demandé le Turinois. "J'étais derrière Marc, je remontais et je gagnais des positions, et j'ai percuté Marc", a expliqué Martín. "Tu as fait une saison incroyable."

Jorge Martín a félicité Pecco Bagnaia pour son titre

Il a ensuite croisé d'autres pilotes et il est revenu sur son accrochage avec Márquez. "Je n'allais pas gagner le championnat, mais je voulais au moins gagner la course", a confié Martín à ses compatriotes Aleix Espargaró et Álex Rins, qui a promis de lui rendre la vie plus difficile en 2024.

De retour dans son box, Martín a évoqué un "nouveau départ" pour la saison prochaine, et a félicité son équipe pour les performances de sa Ducati en course : "J'étais très rapide, la moto était incroyable, les cartographies étaient incroyables."

"J'étais bon, j'étais rapide", a ajouté Martín, faisant la moue quand un membre de son équipe lui a rappelé qu'une place de vice-Champion restait très bonne... avant de célébrer quand même ce résultat avec une coupe de champagne.