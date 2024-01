Les pilotes et les équipes pour la saison MotoGP 2024

Comme en 2023, 11 équipes forment la grille MotoGP cette saison, représentant toujours cinq constructeurs. Sur un total de 22 pilotes, Ducati règne en maître avec huit motos, contre quatre pour Aprilia, KTM et Honda, et seulement deux pour Yamaha, toujours sans équipe satellite. D'autres pilotes pourront bien sûr être alignés ponctuellement, en cas de remplacement d'un blessé ou d'inscription d'une wild-card : selon le nouveau système de concessions, Ducati n'y a plus droit, alors que les autres marques peuvent aller jusqu'à six wild-cards sur l'ensemble de la saison.

L'arrivée d'une équipe américaine

Si la stabilité prévaut sur ce plateau, le championnat enregistre néanmoins l'arrivée d'une nouvelle équipe : Trackhouse Racing. Formation américaine connue pour son expérience en NASCAR, elle a pris le relais de RNF quelques jours à peine après la fin de la saison précédente, alors que la Dorna a exclu le team malaisien, l'accusant de mauvaise gestion. L'équipe reprendra les employés de RNF et ses pilotes, Miguel Oliveira et Raúl Fernández, avec une relation renforcée la liant à Aprilia.

Un seul rookie MotoGP en 2024

Il a beau être très jeune (19 ans) et ne compter que trois saisons d'expérience en Grand Prix, Pedro Acosta était attendu depuis longtemps dans la catégorie reine. Titré en Moto3 en 2021 puis en Moto2 l'an dernier, il a profité des clauses du contrat le liant à KTM pour faire le grand saut sans attendre. Il remplacera Pol Espargaró au sein du team Tech3, ce dernier ayant accepté de passer à un rôle de "super pilote essayeur" qui devrait lui permettre de disputer quelques Grands Prix en tant que wild-card.

Six transferts de pilotes par rapport à 2023

Pedro Acosta est le seul pilote à intégrer le MotoGP cette année et Pol Espargaró le seul à quitter le championnat ; les 21 autres pilotes conservent leur place dans la catégorie reine. Six d'entre eux doivent cependant trouver leurs marques au sein d'une nouvelle équipe, voire d'un nouveau constructeur.

C'est le cas, bien sûr, de Marc Márquez, pièce maîtresse du marché des transferts qui a décidé de chambouler l'ordre établi en rompant son contrat avec Honda alors qu'il lui restait un an d'accord. Passé dans le groupe Ducati, il aborde ce qui a tout l'air d'être une année de transition, avec un contrat le liant au team satellite Gresini Racing où il pilotera une moto de l'an dernier.

Son départ a entraîné l'arrivée de Luca Marini chez Repsol Honda, puis le passage de Fabio Di Giannantonio chez VR46 − celui-ci était le seul pilote à changer d'équipe mais pas de constructeur. Par ailleurs, Johann Zarco rejoint le team LCR, équipe satellite Honda, en remplacement d'Álex Rins. L'Espagnol avait reçu l'été dernier une offre pour intégrer l'équipe d'usine Yamaha, que quitte Franco Morbidelli. Et c'est à la place de Zarco, chez Pramac Racing, que l'Italien a trouvé un heureux refuge.

Quinze pilotes conservent donc leur place pour la nouvelle saison, parmi lesquels les binômes des équipes officielles Aprilia, KTM et Ducati, les trois premières marques du dernier championnat. Mais attention, ils sont très peu à avoir déjà en poche un contrat pour 2025, ce qui annonce un début de saison probablement chargé sur le marché des transferts...

13 champions et deux Français

Le plateau MotoGP 2024 compte 13 pilotes ayant déjà obtenu au moins un titre de Champion du monde dans l'une ou l'autre des catégories, dont quatre en MotoGP : Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir et Marc Márquez. Tous connaissent la saveur de la victoire, et ils sont même 16 à y avoir goûté dans la catégorie reine, où les vainqueurs se sont multipliés depuis quelques années.

Du côté des nationalités, aucun changement : l'Espagne reste majoritaire avec dix pilotes, face à six Italiens, deux Français (Fabio Quartararo et Johann Zarco), un Sud-Africain, un Australien, un Portugais et un Japonais.

Les équipes et les pilotes MotoGP 2024