MotoGP 2024 : Les dates et les changements du calendrier

Le MotoGP s'apprête à vivre la saison la plus riche de son Histoire en 2024, avec un nombre record de 22 week-ends de compétition, soit un total de 44 courses en raison du lancement des courses sprint en 2023. À partir du premier Grand Prix au Qatar, le week-end du 10 mars, et jusqu'au dernier à Valence, le championnat s'étalera sur huit mois, avec un programme mieux réparti tout au long de l'année qu'il ne l'a été en 2023.

Toutes les épreuves qui figuraient au calendrier la saison dernière restent présentes et deux sont ajoutées : le GP du Kazakhstan, déjà prévu en 2023 et finalement annulé en raison d'un circuit de Sokol qui n'était pas encore prêt, et le GP d'Aragón, de retour après un an d'absence, ce qui signifie que l'Espagne va retrouver sa présence en masse avec quatre courses.

Les dates du calendrier 2024 du MotoGP ont été ajustées pour essayer de composer un programme moins dense. La saison débutera deux semaines plus tôt qu'en 2023 et finira également une semaine plus tôt, et le programme a surtout été rééquilibré avec 11 courses avant la pause du mois de juillet et 11 après, alors qu'il y en avait huit dans la première partie et 12 dans la seconde en 2023. Malgré ce rééquilibrage, il y aura de nouveau une série de six épreuves en seulement sept week-ends en fin d'année, et à nouveau huit Grands Prix en dix week-ends.

Deux courses sont déplacées de la deuxième partie de la saison à la première. Ainsi, le Qatar ne figurera plus dans cette tournée outre-mer en fin d'année et va redevenir la manche d'ouverture du championnat, une position abandonnée en 2023 en raison de travaux sur le circuit. Le GP de Catalogne va de son côté renouer avec le printemps après avoir été organisé à la fin de l'été en 2023, ce qui permettra au GP d'Aragón de faire son retour à sa date traditionnelle.

De son côté, le nouveau Grand Prix du Kazakhstan prendra place à la fin du printemps. La pause estivale durera quatre semaines contre six ces trois dernières années, après des annulations successives de courses en Finlande puis justement à Sokol.

Les autres changements pour la saison 2024 du MotoGP sont mineurs, avec les inversions des dates des GP du Pays-Bas et d'Allemagne dans la première moitié de la saison, et de celles des courses en Indonésie et au Japon dans la deuxième moitié. Rien ne change en revanche pour le Grand Prix de France, course la plus populaire de la saison 2023, organisé à sa date habituelle sur le circuit Bugatti du Mans, du 10 au 12 mai. La billetterie est ouverte depuis le début du mois d'octobre.

À noter que Dorna Sports, organisateur du championnat, a prévu une piste de réserve en cas d'annulation d'une épreuve, en l'occurrence le Balaton Park en Hongrie, inauguré l'an passé.

Le calendrier 2024 du MotoGP 2024 :

** Sous réserve d'homologation et de signature du contrat

*** Sous réserve de signature du contrat