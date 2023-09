Le calendrier 2024 représente "clairement la limite" pour les pilotes

Le MotoGP a dévoilé mercredi son calendrier 2024, un programme plus intense que jamais avec 22 Grands Prix répartis entre mi-mars et mi-novembre, auxquels s'ajoutent les tests de pré-saison. Répartis de façon plus régulière que cette année tout au long de la saison, les week-ends de course forment un agenda potentiellement lourd à supporter pour tous les acteurs du championnat, des plus médiatiques aux hommes de l'ombre.

Souvent le premier à prendre la parole sur les questions liées de près ou de loin à la sécurité et au bien-être des pilotes, Aleix Espargaró refuse de critiquer frontalement cet agenda. "Peu importe ce que j'en pense, c'est le calendrier de la Dorna. S'il ne me plaît pas, je peux décider de rester chez moi ou de faire un autre boulot", juge-t-il. "Il faut courir. Évidemment, je préférerais qu'il y ait moins de courses, et je préfèrerais aussi qu'il n'y ait pas de courses sprint, mais s'ils en mettent 22, il faut en faire 22."

Les organisateurs ont cherché à mettre en place un agenda plus équilibré que celui de 2023, avec 11 Grands Prix de part et d'autre de la pause estivale, et également une moitié de championnat en Europe (12 manches) et l'autre moitié en dehors. Cela fait beaucoup de déplacements lointains pour des équipes et pilotes basés en Europe, mais ce n'est pas un point à discuter selon Espargaró.

"C'est le MotoGP, on ne peut pas prétendre courir au plus haut niveau et partir pour seulement cinq courses. Par exemple, je n'aime pas faire quatre courses en Espagne, cinq sur la péninsule ibérique. À mon avis, ça n'est pas bien, je préfèrerais aller en Chine ou autre. Mais c'est comme ça, c'est le calendrier qu'on a, on doit le respecter. Je pense juste que ça aurait été mieux d'avoir plus de temps au milieu pour se remettre de blessures et [se reposer] mentalement."

Le pilote espagnol soulève en effet cet élément comme le seul qui lui déplaît fortement : "La seule chose que je n'aime pas, c'est qu'ils nous avaient promis qu'on aurait une coupure de quatre week-ends au milieu, cinq semaines. Pas pour aller faire la fête à Ibiza, mais parce que les week-ends sont désormais super exigeants et qu’il y a beaucoup de blessures. [...] Si on peut couper le championnat en deux pour se remettre et passer du temps en famille, et aussi pour la condition mentale parce que le stress est vraiment très fort à présent, donc si on peut déconnecter, ça n'est que mieux pour la sécurité. Trois semaines, pour moi, ça n'est pas suffisant, alors ça va être dur."

Des blessures en hausse, "pas un hasard"

C'est également en pensant à la charge mentale et à l'intensité physique du championnat que Fabio Quartararo juge ce calendrier comme étant le maximum qu'il ne faudra pas dépasser. "De mon point de vue, je pense que c'est clairement la limite. Le problème, c'est que ce ne sont pas seulement 22 courses, ce sont aussi 22 sprints. Mentalement et physiquement, le week-end est complètement différent", explique le Français, qui fait un lien direct avec la hausse des blessures ayant touché un grand nombre de pilotes cette saison.

"On peut voir le nombre de blessures qu'il y a cette année. Dès le vendredi matin, il faut être à la limite. L'année dernière, on pouvait commencer les EL1 en y allant beaucoup plus doucement, on pouvait faire un time attack en EL2 et c'est en EL3 qu'on commençait vraiment à pousser à la limite. Avec ce calendrier et surtout le programme qu'on a, on est tout le temps à la limite. Ça, pour moi, c'est le problème. Plus de 22 [Grands Prix], je pense que ça n'est pas possible car physiquement c'est totalement différent de la Formule 1. Je pense que c'est super important."

Plusieurs pilotes font un lien direct entre l'intensité du championnat et le nombre de chutes.

"Je suis complètement d'accord avec Fabio, 22 courses c'est beaucoup", appuie Marc Márquez. "Je suis d'accord aussi [pour dire qu'on] est payés pour cela. Mais ce ne sont pas 22 courses, ce sont 44. Il y a 44 départs et les sprints sont de véritables courses. Si vous regardez le taux de blessures cette saison, elles sont nombreuses et la plupart surviennent dans les premiers tours de la course sprint ou de la course principale, car c'est là qu'on prend des risques, là qu'on attaque le plus."

"Ça fait beaucoup [de Grands Prix] et, avec ce nouveau programme, c'est trop. Avec l'ancien programme, ça aurait été", ajoute le #93. "Il faut qu'on s'habitue à ce nouveau programme, mais il est vrai, comme l'a dit Fabio, que c'est assez exigeant physiquement. Or, si on est fatigué, on perd la concentration, et si on perd la concentration on a plus de risques de tomber et de faire une erreur, sans s'y attendre."

S'il y a beaucoup de blessures, c'est qu'il y a une grande raison à cela. Les nouvelles règles du championnat, ce qu'on a à faire, le calendrier, les courses, les sprint… C'est clair. C'est insoutenable. Aleix Espargaró

"Ça n'est pas un hasard", estime Aleix Espargaró à ce sujet. "S'il y a beaucoup de blessures, c'est qu'il y a une grande raison à cela, et je la connais parfaitement. Il y a une grande raison, c'est clair. Les nouvelles règles du championnat, ce qu'on a à faire, le calendrier, les courses, les sprints… C'est clair." Jugeant cette intensité "stressante" à tous les niveaux, le pilote Aprilia ne mâche pas ses mots au sujet des blessures : "C'est insoutenable. C'est impossible de continuer comme ça, aucune chance, mais je ne suis pas celui qui peut changer ça."

La Dorna défend un calendrier riche et régulier

Carmelo Ezpeleta, patron du promoteur du championnat, explique les choix faits et la manière dont a été constitué cet agenda par un ensemble d'éléments à prendre en compte afin de satisfaire toutes les attentes, sportives comme marketing. "Chaque année, le calendrier est l'une des tâches les plus difficiles que nous ayons à remplir pendant la saison. Il nous faut contrôler beaucoup de choses", admet le PDG de Dorna Sports, interrogé dans le podcast officiel du MotoGP. "Nous essayons de faire notre maximum. L'expérience des années précédentes est très importante et, franchement, nous sommes satisfaits du calendrier auquel nous sommes arrivés."

"Faire le calendrier, c'est d'abord essayer de placer les courses au meilleur moment partout, par rapport aux conditions météo et ce genre de choses. Deuxièmement, il faut essayer de ne pas entrer en conflit avec la Formule 1", détaille-t-il. "Bien entendu, avec 24 courses en F1 et 22 pour nous, il est difficile de ne pas avoir de clash mais nous essayons d'être dans différents continents pour au moins ne pas avoir de conflit sur un même moment de la journée. Ensuite, nous essayons de ne pas avoir de conflit avec les événements nationaux ou internationaux importants, quand il y a des Jeux olympiques, Coupes du monde de football ou autre. Tout cela mis ensemble, plus le fait d'avoir une grosse pause l'été, qui est nécessaire et que nous voulons avoir, cela nous donne ce calendrier."

Parmi les éléments que les organisateurs ont eu à l'esprit pour mettre en place cet agenda, il y a eu leur volonté de couvrir l'année autant que possible, afin d'assurer au MotoGP une visibilité médiatique régulière et optimisée. Carmelo Ezpeleta défend également une répartition des déplacements plus sensible au défi écologique. "Nous transportons beaucoup [de matériel] dans le monde entier et il est très important d'essayer de faire en sorte que les voyages couvrent le moins de kilomètres possibles. Nous prenons cela en compte également, pas uniquement pour une raison de coûts mais de durabilité et pour la planète."

Aujourd'hui, le promoteur du championnat se félicite du programme mis en place pour ce championnat : "Quand nous avons commencé en 1992, nous avions 13 courses et nous en avons maintenant 22. C'est parce que pendant tout ce temps, notre but a été de grandir autant que possible afin d'attirer de nouveaux spectateurs, de nouvelles régions et de nouvelles zones."

Seul le continent africain manque au calendrier, depuis que le circuit de Welkom n'y figure plus. "Ce n'est pas possible aujourd'hui [d'aller en Afrique] car il n'y a pas de circuit homologué", regrette Carmelo Ezpeleta. "Nous ne pouvons pas courir sur des circuits qui ne sont pas sûrs, et il n'y a actuellement pas de circuits sûrs en Afrique pour les performances des MotoGP."

"Depuis que nous sommes arrivés, nous avons essayé de constituer un calendrier qui soit aussi très bon pour l'industrie. Nous avons une grande présence en Asie, la région du monde où la moto est la plus développée", souligne-t-il. "Nous sommes aussi en Amérique du Sud, et notre idée est de continuer comme ça et, si un jour c'est possible, d'aller aussi en Afrique."