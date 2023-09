Le MotoGP dévoile son calendrier 2024

Le calendrier 2024 du MotoGP est désormais connu. Le championnat a annoncé un nombre record de 22 Grands Prix, soit un total de 44 courses en comptant les sprints prévus tous les samedis.

Par rapport à la saison 2023, deux épreuves sont ajoutées. Le Grand Prix d'Aragón fait son retour après avoir été absent du calendrier cette année, laissant penser à l'introduction de la rotation entre les circuits espagnols. Le pays où est basé Dorna Sports va finalement retrouver ses quatre courses en 2024, et à ses dates habituelles. Barcelone repasse ainsi au printemps après avoir accueilli le MotoGP en août cette année, et la place libérée est prise par l'épreuve en Aragón.

L'autre nouveauté est le GP du Kazakhstan, initialement prévu dès 2023 mais finalement repoussé en raison de travaux qui n'étaient pas finis sur le circuit de Sokol. La piste devrait maintenant être prête à accueillir le MotoGP, avec une course prévue le 16 juin, alors qu'elle était programmée en juillet cette année. À noter que la présence du GP d'Inde reste sujette au renouvellement du contrat, et à une date identique à celle de cette année malgré les grandes difficultés posées par les conditions météo.

Comme cela avait déjà été annoncé, le championnat débutera le week-end du 8 au 10 mars 2024 avec le GP du Qatar, qui retrouve sa place en ouverture de la saison, abandonnée cette année en raison de travaux de rénovation. Le GP de France, événement le plus populaire cette saison, avait déjà annoncé qu'il se tiendrait du 10 au 12 mai 2024. La billetterie sera ouverte à partir du 3 octobre. Parmi les changements de date, les Pays-Bas et l'Allemagne inversent leur position, tout comme l'Indonésie et l'Australie.

Alors que le championnat vit actuellement une période très intense, avec huit courses en dix week-ends et deux séries de trois courses sur trois week-ends consécutifs, le calendrier 2024 du MotoGP prévoit un programme plus étalé sur l'année.

La saison débutera deux semaines plus tôt grâce au retour du Qatar au printemps et offre plus d'air à l'automne. La tournée asiatique et en Australie restera néanmoins très dense puisque six courses seront prévues en sept week-ends. Avant la pause estivale, la série de trois courses en trois week-ends va disparaître. La pause estivale durera quant à elle quatre semaines, contre six les trois dernières saisons en raison des annulations du GP de Finlande en 2021 et 2022, puis de celui du Kazakhstan cette année.

Le calendrier 2024 prévoit enfin une épreuve en réserve, au cas où une manche serait annulée. Il s'agit du GP de Hongrie sur circuit de Balaton Park, inauguré en début d'année. La Hongrie devrait intégrer le calendrier pour de bon en 2025 sur le Hungaroring, qui a déjà accueilli le MotoGP en 1990 et 1992.

Le calendrier MotoGP 2024 provisoire

* Course nocturne





** Sous réserve d'homologation et de signature du contrat

*** Sous réserve de signature du contrat