Le projet de GP de Hongrie bascule sur le Hungaroring

Tandis que prend péniblement forme le premier Grand Prix d'Inde MotoGP, le championnat tente d'organiser son retour dans un pays délaissé depuis plus de 30 ans : la Hongrie.

Les sites officiels du MotoGP et du WorldSBK se sont fait écho cette semaine des avancées satisfaisantes de la collaboration entre Dorna Sports, promoteur des deux séries, et l'Agence hongroise du développement de la mobilité (HUMDA), qui toutes deux étudient les options pour que les disciplines reines des courses sur circuit aient bientôt une épreuve sur le territoire.

Deux options sont sur la table, nous dit-on : "La Dorna et HUMDA travaillent ensemble à l'homologation du Hungaroring et du nouveau circuit de Balaton Park, afin de ramener bientôt à la fois le MotoGP et le WorldSBK en Hongrie."

L'intégration de la Hongrie dans les calendriers se feraient en deux temps avec, dès 2024, une manche WorldSBK au Balaton Park puis un Grand Prix de Hongrie MotoGP au Hungaroring (en photo ci-dessus) en 2025. Dans l'intervalle, le Balaton Park figurerait aussi au calendrier MotoGP 2024 en tant qu'épreuve de réserve.

Troisième projet en moins de 15 ans

La place de la Hongrie au calendrier MotoGP est un serpent de mer depuis près de 15 ans. La construction de celui qui s'appelait alors le Balatonring n'a jamais abouti, faisant capoter le projet d'un Grand Prix qui s'inscrivait alors dans la dynamique du titre mondial de Gábor Talmácsi en 125cc.

En 2019, un protocole d'accord était à nouveau annoncé afin de ramener la Hongrie au calendrier avec un projet de cinq Grands Prix entre 2022 et 2026. Cette fois, cela devait se faire sur un nouveau circuit devant être construit dans la province de Debrecen, à l'est du pays, près de la frontière roumaine et non loin de l'Ukraine et de la Slovaquie. Cela ne s'est cependant pas concrétisé depuis.

Ce qui est présenté cette fois comme un nouvel accord entre le promoteur des championnats et HUMDA a pour but de ramener les Grands Prix moto dans le pays, qui n'en a connu que deux éditions jusqu'à présent avec des courses tenues au Hungaroring, près de Budapest, en 1990 et 1992. Dans un contexte de contestations des pilotes liées à la sécurité des lieux, le circuit avait accueilli la première victoire de Mick Doohan, puis la dernière d'Eddie Lawson, avant de rapidement disparaître.

Le Balatonring aurait dû voir le jour près de Sávoly, soit au sud du lac Balaton. Quant au Balaton Park, il est bel et bien sorti de terre et se trouve au nord du lac, au sud-ouest de Budapest. Il devrait donc figurer au calendrier WorldSBK dès 2024 et faire office d'épreuve de réserve pour le MotoGP la saison prochaine afin de palier l'éventuelle annulation d'une autre course. Ces deux calendriers n'ont pour le moment pas été dévoilés, bien que quelques dates soient connues, notamment celles du coup d'envoi de la saison MotoGP et du GP de France.

Le MotoGP continue de gérer une longue liste de candidats au renouvellement de son agenda. Parmi les nombreux pays cités ces dernières années pour accueillir des Grands Prix, beaucoup ont échoué à véritablement intégrer le calendrier. Simple report ou programme mort-né, les épreuves annoncées en Finlande, au Brésil ou au Kazakhstan n'ont pas eu lieu. L'arrivée de l'Arabie saoudite a aussi été évoquée, sur un circuit dont les travaux devaient être bouclés pour 2024. Depuis 2020, le Portugal, l'Indonésie et l'Inde ont en revanche fait leur retour ou arrivée au programme.

Dans le cas du rendez-vous prévu à Buddh, il passe son épreuve du feu cette semaine, avec une montée en puissance rendue très compliquée par des difficultés bureaucratiques et des doutes quant à la sécurité de ce qui était auparavant un circuit de Formule 1. Si le Hungaroring devait véritablement intégrer le calendrier MotoGP, il devrait de toute évidence lui aussi se défaire de cette étiquette pour correspondre aux critères de sécurité spécifiques aux motos.

Lire aussi : La piste de Buddh inquiète toujours certains pilotes