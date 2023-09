Le vrai dilemme de Marquez : "Sortir de sa zone de confort" ou rester

Marc Márquez continue à envoyer des signes contradictoires quant à son avenir. Courtisé par l'équipe Gresini, où il pourrait rejoindre son frère Álex et disposer de la Ducati qui domine le MotoGP, l'Espagnol a dans un premier temps rappelé à chaque occasion qu'il avait un contrat avec Honda pour la saison 2024, sans s'étendre plus sur le sujet. Le ton a changé au test de Misano, où il a confié avoir trois options pour l'an prochain, avec une décision promise entre l'Inde et le Japon.

Márquez a finalement précisé qu'aucune annonce ne serait faite ce week-end, sur les terres de Honda, et a donné l'impression de jouer avec les médias. "Dans mon esprit, c'est assez clair", a-t-il assuré en conférence de presse ce jeudi, après avoir maintenu le flou sur ce qu'allaient donner ses réunions avec les dirigeants de Honda. "Vous supposez qu'ils vont me faire changer d'avis... Peut-être que j'en ai déjà changé", confiait-il quelques heures plus tôt. "On ne sait jamais, vous n'êtes pas dans ma tête."

Et si Márquez refuse encore de dire précisément ce qu'il a à l'esprit, c'est peut-être parce que la décision n'est pas si évidente tant sa carrière est intimement liée à Honda, avec qui il a tout connu, de ses six titres en MotoGP aux difficultés actuelles, en passant par sa grave blessure à l'été 2020.

"Les gens demandent 'Que doivent-ils dire pour te convaincre ?' Je suis peut-être déjà convaincu. Je n'ai jamais dit blanc ou noir. J'ai juste dit que je voulais trouver la meilleure solution et que je voulais le meilleur pour le projet. On travaille ensemble parce que la relation ente Honda n'est pas juste celle entre un pilote et un constructeur, et entre un constructeur et un pilote. C'est une relation spéciale, on a passé de nombreuses années ensemble. Ils m'ont beaucoup apporté, je leur ai beaucoup apporté donc c'est une relation spéciale."

Márquez est donc confronté à un véritable dilemme. D'un côté, il pourrait piloter la meilleure machine du plateau, même s'il s'agirait d'un modèle vieux d'un an, et de l'autre, il pourrait essayer d'aider Honda à retrouver le sommet. Au-delà de ces questions purement sportives, c'est l'idée de changer d'univers qui semble faire douter le #93, qui s'est confié auprès des médias espagnols : "Plus qu'une chose ou l'autre, c'est plus une question de sortir de sa zone de confort ou de s'en éloigner, c'est prendre plus ou moins de risques. Les deux ont un mérite différent mais l'objectif est le même."

"Ma zone de confort, c'est que je suis chez Honda depuis dix ans et que ça reste Honda", a ajouté Márquez.

Quitter la seule marque qu'il a connue en MotoGP ne serait donc pas si simple pour l'octuple Champion du monde : "J'ai été là toute ma vie, c'est là que j'ai mon équipe, que j'ai le meilleur salaire de la grille. Pourquoi changer ? C'est comme dormir chez soi ou dormir à l'hôtel."

Márquez a également assumé de garder une part de mystère sur sa réflexion : "Vous me posez des questions, je réponds et je gagne du temps. Que voulez-vous que je dise ? Dans toute relation, que ce soit dans un couple ou dans une équipe – parce que notre relation dépasse celle d'un pilote et d'un constructeur ou d'un constructeur avec un pilote – vous n'avez pas à tout savoir. Je pense qu'il faut construire petit à petit. Le mieux, c'est de construire et de ne pas rien insinuer."

"On a une très bonne relation avec Honda, on l'a toujours eue, on s'est beaucoup apportés mutuellement. J'ai un contrat en place avec eux et le plus important est que les deux parties soient satisfaites de l'autre pour réussir."

Crutchlow certain que Márquez dominerait avec une Ducati

Voir Marc Márquez quitter Honda serait donc un véritable bouleversement pour lui... et peut-être aussi pour le championnat. Cal Crutchlow, engagé par Yamaha en wild-card ce week-end, reste convaincu que Márquez redeviendrait l'homme fort du championnat s'il se retrouvait sur la Desmosedici.

"J'ai toujours dit que si Marc pilotait une Ducati, les autres feraient mieux de ne même pas venir", a confié l'Anglais. "C'est pour ça que je ne veux pas qu'il parte ! Je veux qu'il reste chez Honda. Je m'en fiche, je veux voir de bonnes courses sur la grille. Je pense que Marc reste celui qui a le plus gros talent. [...] Je ne pense pas qu'il a perdu ce talent, je pense juste qu'en ce moment, sa moto ne lui laisse pas faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Si c'était le cas, je pense qu'il serait devant. Ce sera peut-être très ennuyant s'il va chez Ducati, ou son histoire pourrait être de faire une révolution chez Honda et de réussir un comeback. Ce serait une meilleure histoire pour tout le monde."

Márquez a préféré démentir ces propos car selon lui, le MotoGP a beaucoup évolué depuis son dernier titre en 2019 : "Évidemment, chaque pilote , chaque moto, chaque équipe a son moment. Personne n'est éternel, aucune équipe ou moto ne dominera tous les ans. C'est flatteur mais de jeunes pilotes arrivent, ils réinventent les choses et ils ont faim. Ça ne veut pas que je ne veux pas [gagner], mais Bezzecchi a fait une bonne course en Inde, Martín a fait une bonne course à Misano, Pecco [Bagnaia] fait une bonne année donc il y a de très bons pilotes. Ce n'est pas simple du tout."

Avec Germán Garcia Casanova et Pablo Elizalde