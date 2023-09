Quartararo : Yamaha doit prendre "beaucoup plus de risques"

Le Grand Prix du Japon est un événement très important pour les deux constructeurs du pays impliqués en MotoGP et, pour leurs pilotes, il s'agit d'une rare occasion de rencontrer leurs dirigeants. Chez Honda, c'est l'avenir de Marc Márquez qui suscite l'intérêt de ces réunions tandis que du côté de Yamaha, les pilotes veulent convaincre la marque du besoin de mettre les bouchées doubles sur le développement.

Cal Crutchlow, le pilote d'essais de la marque engagé en wild-card ce week-end, souhaite être en piste plus souvent et voir des nouveautés plus importantes, en adoptant l'approche des constructeurs européens. Fabio Quartararo est exactement sur la même ligne.

"Hier, j'ai eu la chance de discuter avec le président de Yamaha, le management des ingénieurs", a expliqué le Français en conférence de presse à Motegi. "Pour eux et pour l'avenir, il est super important de prendre beaucoup plus de risques que ce qu'ils pensent, pour faire beaucoup mieux l'an prochain. Ce sera super important pour 2024 et la suite."

Depuis plusieurs mois, Quartararo est surtout lassé des promesses. "Ça fait trois ans que Yamaha me promet des choses dans un document PDF de dix pages, dont neuf et demi ne sont pas tenues", nous confiait-il au mois d'août. S'il n'a pas souhaité s'étendre sur le contenu de la réunion de mercredi, ce sont donc désormais des actes qu'il attend.

"Au final, ce dont on a parlé est vraiment confidentiel. On a eu une très bonne réunion mais ce ne sont que des mots. Maintenant, il est temps de réagir et de voir les sensations sur la moto, je pense que c'est le plus important. On doit sentir des progrès en piste et être plus rapides."

Quartararo reste sur une belle troisième place au Grand Prix d'Inde, dans un contexte particulier puisque toutes les équipes découvrent le circuit. Le Champion du monde 2021 reste prudent sur ses chances au Japon et vise surtout une qualification directe pour la Q2, ce qu'il n'a réussi que six fois en 13 week-ends de compétition cette année.

"Ce sera difficile, sincèrement. Je pense qu'on doit commencer le week-end comme tous les autres, en essayant de faire de notre mieux. Pour nous, le plus important est d'essayer d'être dans le top 10 vendredi après-midi. Je pense que ça représente plus que la moitié du problème. C'est le principal objectif du week-end, essayer d'être immédiatement en Q2."