Jorge Martín : Fermer les yeux, "peut-être pas la meilleure solution !"

Jorge Martín a fait son retour dans le paddock avec un grand sourire visé sur le visage, visiblement en pleine forme. Quatre jours seulement après son malaise à l'arrivée du Grand Prix d'Inde, le pilote espagnol assure qu'il a retrouvé tous ses moyens et que son état n'inspire pas d'inquiétude.

En participant à la conférence de presse de lancement de l'épreuve japonaise, à Motegi, il est revenu sur les événements de cette course très mouvementée.

Jorge, comment vas-tu ? Peux-tu expliquer quel problème tu as eu dimanche pendant la course de Buddh ?

Merci de poser la question. Tout va bien après, disons, l'incident que j'ai eu en Inde. Je me sens fort physiquement, donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Il semble que j'ai souffert de déshydratation. Ça a été compliqué mais je suis content que tout se soit bien passé. Les médecins m'ont dit que j'allais parfaitement bien. Après quatre ou cinq heures, j'allais bien.

Tu as manqué un freinage dans le dernier tour : à quel point la déshydratation t'affectait-elle pendant la course ?

Pendant la course, en ligne droite, je fermais un peu les yeux. Ça n'est peut-être pas la meilleure solution ! Et dans le dernier tour, quand j'ai ouvert les yeux c'était trop tard, il fallait que je freine. Puis quand j'ai freiné, j'ai commencé à avoir des blocages de l'avant. Ça bloquait, bloquait, bloquait… Je savais que j'allais sortir. Ensuite, quand je suis revenu [sur la piste], Fabio [Quartararo] était là alors il m'a passé à l'extérieur. Mais il a un tout petit peu élargi, juste ce qu'il fallait pour que je puisse décroiser et faire ce dépassement à l'extérieur, l'un des meilleurs de ma carrière, je pense.

Ça a été compliqué parce que je n'ai pas du tout apprécié la journée. J'ai fini deuxième mais je suis rentré dès que possible au stand parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. Après, le pneu arrière medium n'étais sûrement pas le meilleur choix. J'ai eu beaucoup de mal à maintenir un rythme rapide, et je pense que ça a été la clé qui a fait que j'ai été un peu en difficulté dimanche.

Tu as aussi eu un problème de fermeture éclair sur ta combinaison pendant la course. Peux-tu expliquer ce qui s'est passé ?

On a regardé un peu avec Alpinestars et, apparemment, je ne l'avais pas fermée correctement. À huit ou neuf tours de l'arrivée, j'ai commencé à sentir qu'elle s'est mise à s'ouvrir lentement. J'ai essayé de finir comme ça en me disant que peut-être personne n'allait le voir ! Mais dès j'ai vu sur l'écran géant que c'était ouvert, j'ai essayé de la refermer. J'ai tenté de le faire en ligne droite mais ça n'a pas marché, alors j'ai réessayé après le virage 11. Je n'ai perdu qu'une seconde et j'ai ensuite pu reprendre du temps sur Fabio après ça.