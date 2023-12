Affluence sur les GP : les chiffres d'une saison 2023 record en MotoGP

Le Grand Prix de France sort grand vainqueur de la saison 2023 et a même battu le record de fréquentation précédemment observé en MotoGP. Théâtre du 1000e Grand Prix depuis la création du Championnat du monde en 1949, Le Mans a connu une affluence à laquelle aucune autre épreuve n'a pu rivaliser. C'est ce qui ressort des chiffres transmis par le promoteur du championnat, qui chaque année tient les comptes des spectateurs qui se déplacent sur les circuits.

À l'instar de l'an dernier, deux Grands Prix ont attiré plus de 200 000 spectateurs sur l'ensemble du week-end, et ce sont toujours les GP de France et d'Allemagne. L'épreuve du Mans a cette fois battu la manche d'outre-Rhin en réalisant son record absolu puisque 278 805 entrées ont été comptabilisées sur l'ensemble du week-end qui a vu triompher Jorge Martín en course sprint et Marco Bezzecchi le dimanche.

Le Mans est également leader sur cette journée du dimanche, qui reste celle qui attire le plus de spectateurs sur les Grands Prix, malgré un programme désormais boosté le samedi. Avec 116 692 personnes dans les tribunes, le circuit Bugatti n'a été challengé que par Assen, où l'attrait des courses dominicales reste traditionnellement très fort et disproportionné par rapport aux deux autres jours.

Au total, les dix Grands Prix ayant affiché les plus fortes fréquentations sur la saison restent les même qu'en 2022. Mais dans le détail, certains sortent du lot grâce à la belle progression qu'ils ont enregistrée. C'est le cas des Grands Prix italiens, qui ont très bien réagi après une saison 2022 inquiétante, avec 61 592 spectateurs de plus au Mugello (135 670 au total), qui peut se targuer de la plus forte augmentation, et 39 916 de gain pour Misano (141 056 au total).

Le GP de France, lui, a gagné 53 805 spectateurs en un an. Le GP du Portugal n'a pas à rougir, avec une augmentation de 47 708 spectateurs (123 608 au total), de même que Jerez avec un gain de 40 378 entrées (163 479 au total). Losail étonne avec une fréquentation totale qui reste la plus faible de la saison* (55 050) mais un gain de 37 078 spectateurs, dans la veine de Barcelone (+37 491) et de Valence (+25 509). La dernière manche de la saison a clairement profité de la lutte pour le titre opposant Pecco Bagnaia à l'Espagnol Jorge Martín, qui lui a fait frôler les 200 000 entrées et l'a vu bondir au troisième rang des Grands Prix les plus populaires cette année.

Tous les Grands Prix ont gagné des spectateurs cette année, ou se sont maintenus sur leurs chiffres de 2022 (le GP d'Argentine en a perdu quelques centaines), à une seule exception près : la manche de Phillip Island, qui a connu une perte sèche de 19 771 avec une journée du dimanche presque entièrement annulée à cause des conditions climatiques. À l'image des GP de France et du Qatar, ceux du Portugal, de Malaisie, d'Indonésie, d'Allemagne et des Pays-Bas ont battu leur record historique. Au total, ils sont dix à figurer au-dessus de la barre des 150 000 spectateurs, contre huit l'an dernier.

Ce sont autant de signes d'un retour à des chiffres forts. Car après cette saison de vingt Grands Prix, 2,857 millions de spectateurs ont assisté aux courses dans les tribunes, soit près de 430 000 spectateurs supplémentaires* par rapport à l'an dernier. Le MotoGP peut enfin dire qu'il est sorti de la crise du Covid et de ses effets collatéraux en termes d'affluence, puisque ce total est quasiment identique à celui de la saison 2019, la dernière à s'être déroulée normalement avant l'arrivée de la pandémie. 2023 a attiré environ 5000 spectateurs de moins que 2019 et 26 000 de moins que le record absolu de la saison 2018.

En réalité, ce record historique du MotoGP est certainement battu. Il faut rappeler en effet que, comme chaque année depuis le Covid, un chiffre manque dans le total, celui du Grand Prix des Amériques, qui ne communique plus son nombre d'entrées. Au préalable, Austin attirait autour de 120 000 spectateurs par week-end, voire plus.

Les affluences des Grands Prix MotoGP 2023* :

Grand Prix Affluence dimanche Affluence week-end GP de France 116 692 278 805 GP d'Allemagne 96 151 233 196 GP de Valence 93 044 195 889 GP d'Argentine 72 118 186 038 GP de Malaisie 90 637 182 912 GP de Thaïlande 75 699 179 811 GP des Pays-Bas 105 842 179 167 GP d'Autriche 93 519 173 017 GP d'Espagne 79 625 163 479 GP de Catalogne 71 855 152 065 GP de Saint-Marin 79 424 141 056 GP d'Italie 77 921 135 670 GP du Portugal 67 204 123 608 GP de Grande-Bretagne 48 564 115 959 GP d'Inde 58 605 111 762 GP d'Indonésie 73 129 102 929 GP du Japon 40 908 76 125 GP d'Australie 19 787 71 387 GP du Qatar 26 822 55 055

*Chiffres ne prenant pas en compte le GP des Amériques