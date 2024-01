Honda profite des concessions et prévoit 22 tests en 2024

Le nouveau système de concessions du MotoGP offre de plus grandes libertés à Yamaha et Honda, à la peine ces dernières années, avec un plus grand nombre de moteurs pour la saison, la possibilité de faire évoluer ces moteurs en cours d'année, un plus grand nombre de wild-cards mais aussi des largesses offertes pour les tests.

Les deux marques japonaises pourront organiser des tests sur tous les circuits du championnat, contre trois pour les autres marques, elles disposeront d'un plus grand nombre de pneus et elles auront le droit d'y faire participer leurs pilotes titulaires, ce qui ne sera pas le cas pour Ducati, Aprilia et KTM.

Selon les informations de Motorsport.com, Honda a décidé d'en profiter pour mettre en place un programme de tests intense pour la saison 2024, avec un total de 22 séances étalées sur toute l'année. Il s'agit d'un calendrier provisoire et auquel Honda pourrait partiellement renoncer, puisque l'accès aux concessions sera réévalué pendant la trêve estivale et qu'en cas de bons résultats dans la première moitié de l'année, la marque perdra certains avantages.

Joan Mir et Luca Marini pourraient participer à certains tests mais une fois la saison lancée, l'intensité du calendrier 2024 du MotoGP, avec 22 week-ends de compétition au programme, rendra difficile de trouver des disponibilités. L'équipe LCR a par ailleurs fait part de sa volonté de contribuer au développement de la moto avec Johann Zarco et Takaaki Nakagami mais pour le moment, Honda ne prévoit pas de faire appel à leurs services.

Stefan Bradl sera très sollicité cette année

L'essentiel du travail reposera donc sur Stefan Bradl, le pilote d'essais du constructeur. Afin de l'épauler, Honda s'est lancé dans la recherche d'un second pilote d'essais, d'autant plus que Bradl sera aussi sollicité pour des Grands Prix puisque la marque aura droit à un total de six wild-cards cette année.

Les tests officiels ne débuteront qu'au mois de février mais Honda prépare déjà intensément la saison 2024. Dès la semaine prochaine, les ingénieurs de l'équipe d'essais et de LCR se rendront à Tokyo pour une "formation" visant à les familiariser avec la version 2024 de la RC213V.

Après cette découverte, Bradl et l'équipe d'essais iront à Jerez pour un premier roulage, avec les équipes de WorldSBK, la semaine du 22 janvier. C'est à ce moment-là que les membres du team officiel seront formés sur la moto au Japon, avant le shakedown de Sepang, réservé aux pilotes d'essais, au débutant Pedro Acosta et aux titulaires des marques bénéficiant des concessions de la catégorie D, ce qui signifie que Mir et Marini y prendront part.