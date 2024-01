Les frères Márquez entre joie d'être réunis et volonté d'avancer

Avec le nouveau rôle de Pol Espargaró chez KTM, les Márquez seront l'unique fratrie sur la grille en MotoGP cette année. Il a été fréquent de voir des frères s'affronter en catégorie reine mais plus rare qu'ils soient associés dans la même équipe, l'unique exemple ayant longtemps été celui des frères Roberts dans la structure familiale. Marc Márquez et Álex Márquez vont faire mieux en étant réunis dans une deuxième équipe.

Les deux frères ont été très brièvement coéquipiers chez Honda en 2020, lors de la première saison d'Álex en MotoGP. Son aîné s'est blessé lors du premier Grand Prix au programme et n'a été revu sur la RC123V que brièvement une semaine plus tard, avant de passer le reste de la saison sur la touche. Álex Márquez étant parti chez LCR en fin d'année, ils ont passé très peu de temps dans le même garage mais ils seront à nouveau réunis cette année chez Gresini, où Marc fait son arrivée.

"C'est vraiment, vraiment particulier de partager une équipe avec son frère", estime Álex Márquez, présent dans l'équipe italienne depuis un an. "C'est déjà spécial d'être tous les deux dans le Championnat du monde, encore plus en MotoGP, donc imaginez ce que c'est d'être dans la même équipe, c'est très spécial. Je dois profiter de la situation."

Gresini est réputée pour son ambiance familiale, l'un des éléments qui a convaincu Marc Márquez de rejoindre l'équipe, et ce sera encore plus le cas avec deux frères sur les motos. Álex Márquez se réjouit déjà de l'environnement au sein duquel ils évolueront cette année, et selon lui très favorable à son grand frère.

"La bonne ambiance, l'atmosphère magique que l'on peut créer en piste, avec l'équipe, l'hospitalité, etc, ce sera très important parce que j'ai été dans de nombreuses équipes, mais Gresini a quelque chose de différent. C'est sûr qu'il va se sentir très bien en piste mais cette atmosphère que l'on pourra créer hors de la piste sera très importante, non seulement pour nous mais aussi pour toute l'équipe."

Les frères Márquez ont déjà été associés chez Honda

Après le court et douloureux épisode de la saison 2020, la fratrie se réjouit de sa deuxième chance d'être associée en MotoGP. Marc Márquez espère naturellement qu'elle se déroulera bien mieux mais il s'attend à une ambiance de travail relativement classique cette année, la priorité allant à la compétition.

"On espère, moi particulièrement, une année différente [de 2020] !", déclare l'octuple Champion du monde. "C'était la pire des années et le moment qui a tout changé. On se retrouve dans une autre équipe, on espère prendre du plaisir pendant toute l'année mais au final, sur les circuits il sera avec son chef mécanicien avec son équipe, et je travaillerai de mon côté du garage."

Une dynamique nouvelle pour eux et pour Gresini

Álex Márquez pense quand même que l'association avec son frère aura une influence sur la vie de l'équipe, positive grâce à leur bonne entente mais potentiellement négative puisque le #93 devrait susciter un engouement médiatique inédit pour Gresini : "Il y a de très bonnes choses. C'est mon frère, j'ai la confiance pour lui demander beaucoup de choses".

"Le point négatif, ce sont les attentes de l'équipe et des gens. Sur tous les circuits, c'était très calme dans l'équipe, avec personne devant [le garage], etc. Pour l'équipe, c'est important d'avoir ces attentes de la part des gens, des sponsors, etc. C'est le plus difficile mais je pense qu'on peut l'aborder et le contrôler de la bonne façon."

Marc Márquez espère de son côté que son arrivée ne viendra pas troubler son cadet : "Le plus important pour Álex est de ne pas avoir des attentes élevées parce que je suis dans le box. Il a ses attentes, on doit être réalistes en permanence, je vais essayer de travailler pour me sentir pilote MotoGP et pour être pilote MotoGP de nombreuses années."

Álex et Marc Márquez

Le contexte est en plus totalement différent par rapport à la saison 2020 puisqu'Álex Márquez a pris de l'expérience, décroché des podiums et même remporté deux courses sprints. Alors qu'il espérait apprendre de son aîné en 2020, il est désormais celui qui a le plus de connaissances de la Ducati, ce qui va modifier le rapport de force.

"Je m'attends à être à l'avant mais pas parce qu'il aura une approche calme. C'est Marc, c'est mon frère, mais je veux aussi être très rapide, être là. Ce sera important d'avoir un coéquipier comme lui, je peux beaucoup apprendre, surtout cette année. Ce sera ma deuxième année sur la moto, sa première, donc les choses seront un peu à égalité. Il faut en profiter et ce sera important de passer au niveau supérieur."

"On était dans une situation très différente [en 2020], je faisais mes débuts donc j'avais beaucoup de choses à améliorer", se souvient Álex Márquez, qui n'est plus véritablement dans le rôle de l'élève à l'orée de sa cinquième saison en MotoGP. "Je n'ai pas pu prendre beaucoup d'informations venant de lui parce qu'il était super rapide et que j'arrivais. La situation a changé et je pense que l'on pourra mieux en profiter."